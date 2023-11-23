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    «Лада» проведет достойный матч в Ярославле

    «Локомотив» — «Лада». Ставка и прогноз (к. 2.35) на хоккейный матч КХЛ 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Лада»
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    Дмитрий Кугрышев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене-2000» 23 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Форменный спад «Локомотива», вероятно, остался позади. Команда шаг за шагом набирает нужные кондиции и в ближайшее время может вернуться в гонку лидеров Запада, в которой когда-то имела значительные успехи.

    На данном этапе чемпионата «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции с 42 очками после 32 матчей. Такое же количество баллов набрало четвертое «Торпедо», а от второго «Динамо» Москва клуб из Ярославля отделяют 5 очков.

    В период с 10 по 16 ноября команда Игоря Никитина выдала 3-матчевую серию побед, чего с ней не случалось уже давно. В рамках короткой успешной кампании ярославцы переиграли «Сибирь» (2:1), «Салават Юлаев» (3:1) и «Куньлунь» (5:4).

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    Серия «Локомотива» была остановлена в момент, когда пришлось испытать себя в более сложном матче: в «Ледовом» ярославцы не справились со СКА (1:2). При этом еще одну встречу с элитным соперником команда Никитина провела почти идеально, обыграв дома «Спартак» (2:1).

    «Лада»

    Несмотря на потерю лидерства на Востоке, «Лада» по-прежнему выдерживает высокую динамику борьбы на дистанции на фоне вышедших на пик «Металлурга» Мг и «Авангарда», хотя и преследователей у тольяттинцев тоже хватает.

    В 34 матчах «Лада» заработала 44 очка и закрепилась на третьем месте в Восточной конференции. На 3 балла она отстает от второго «Авангарда» и на 4 очка обходит сразу трех соперников, которые располагаются в таблице ниже.

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    • В первой половине текущего месяца команда Олега Браташа выдала идеальную серию без поражений, в рамках которой поочередно разделалась с топ-соперниками вроде ЦСКА (4:3), «Ак Барса» (3:2) и «Спартака» (4:3 Б).

    После такой серии «Лада» ожидаемо взяла паузу, которая негативно отразилась на матчах с «Сочи» (4:5 Б) и «Спартаком» (3:5). Но в последней игре тольяттинцы вновь встали на победную тропу, разделавшись с минским «Динамо» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью — 4.40, а на победу «Лады» — 3.95.

    «Локомотив» больше не тот кризисный топ-клуб, коим оставался во второй половине прошлого месяца. Планомерно команда возвращается на прежний уровень и успешно разбирается с большинством соперников.

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    Тем не менее «Лада» в текущем сезоне является главным кошмаром фаворитов, хотя в нескольких последних матчах ей было нелегко. При этом даже в проигранных встречах тольяттинцы зачастую бьются до последнего, не позволяя себе безвольно терять очки, отлетая крупно. И в Ярославле исключений не будет.

    Минимум один набранный балл — это то, на что может претендовать команда Олега Браташа на выезде. Наши прогноз и ставка — «Лада» не проиграет за 2.35.

    В качестве альтернативы предлагаем похожую — более уверенную — ставку — «Лада» победит с форой +1 с коэффициентом 1.90.

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    «Локомотив» — «Лада»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» проведет достойный матч в Ярославле
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