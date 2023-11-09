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    Швейцария удивит на старте финского этапа Евротура

    Швейцария — Финляндия. Ставка и прогноз (к. 1.81) на хоккейный матч Евротура 9 ноября 2023 года

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    Андрес Амбюль
    В матче Кубка Карьяла Швейцария сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 9 ноября. Начало запланировано на 19:30 мск. Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла 09 Ноября 2023 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 19:30 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Швейцария

    Последний Евротур — чешский его этап — сборная Швейцарии провела успешно, добившись победы благодаря 6 набранным очкам в трех встречах. Тогда команда-аутсайдер всего на один балл опередила Швецию, разгромно уступив ей на старте (0:3).

    После майского мини-турнира Швейцарию, как и остальные ведущие сборные, ждал чемпионат мира, стартовавший для нее идеально. На групповом этапе команда Патрика Фишера добилась шести подряд побед.

    Коэффициенты матча Швейцария — Финляндия

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    Каждый без исключения матч швейцарцы завершили в основное время, забросив от четырех шайб и более в четырех встречах. И только последняя игра, которая ничего не решала с турнирной точки зрения, испачкала чистейшую статистику.

    Все прогнозы на хоккей

    В матче с Латвией команда Патрика Фишера уступила в овертайме (3:4 ОТ). После ударного группового этапа Швейцарию всерьез начали рассматривать в качестве одного из претендентов на медали, но в первом же плей-офф раунде она была остановлена Германией (1:3).  

    Финляндия

    Несомненно, последний Евротур Финляндия предпочла бы стереть из памяти, хотя, вероятно, уже давно это сделала. Во время майского съезда команда Юкки Ялонена потерпела два поражения и оказалась в таблице последней с 3 очками.

    Уступили финны и в очном матче Швейцарии (1:2), а затем не справились и со Швецией, которой проиграли в овертайме после динамичного и высокоскоростного хоккея в основное время (3:4 ОТ).

    Следующей соревновательной точкой был чемпионат мира, который стартовал крайне неудачно: в двух матчах из трех Финляндия проиграла, не сумев ничего противопоставить соперникам уровня США и Швеции.

    Однако по ходу турнира команда Юкки Ялонена прибавила: в четырех следующих встречах она выиграла, забросив 20 шайб в сумме при 6 пропущенных. В плей-офф Финляндия — в четвертьфинале — была разгромлена Канадой (1:4).

    Коэффициенты

    На победу Швейцарии букмекеры дают коэффициент 4.90, как и на ничью. Победу Финляндии оценивают в 1.56.

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    Прогноз

    Бесспорно, Финляндия в этой встрече является очевидным фаворитом, но швейцарцам, привыкшим к статусу аутсайдеров, нередко удавалось вытаскивать тяжелейшие матчи против больших сборных, демонстрируя свои волевые качества, которыми не каждый может похвастаться. Это команда Патрика Фишера показывала и на минувшем ЧМ, и в майском Евротуре, включая победную встречу с Финляндией. 

    Ставка

    Фаворита ждет тяжелейший матч. И в этом едва ли можно усомниться. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит с форой +1 за 1.81.

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    Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на хоккей. Швейцария удивит на старте финского этапа Евротура
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