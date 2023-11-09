Швейцария
Последний Евротур — чешский его этап — сборная Швейцарии провела успешно, добившись победы благодаря 6 набранным очкам в трех встречах. Тогда команда-аутсайдер всего на один балл опередила Швецию, разгромно уступив ей на старте (0:3).
После майского мини-турнира Швейцарию, как и остальные ведущие сборные, ждал чемпионат мира, стартовавший для нее идеально. На групповом этапе команда Патрика Фишера добилась шести подряд побед.
Коэффициенты матча Швейцария — Финляндия
Каждый без исключения матч швейцарцы завершили в основное время, забросив от четырех шайб и более в четырех встречах. И только последняя игра, которая ничего не решала с турнирной точки зрения, испачкала чистейшую статистику.
В матче с Латвией команда Патрика Фишера уступила в овертайме (3:4 ОТ). После ударного группового этапа Швейцарию всерьез начали рассматривать в качестве одного из претендентов на медали, но в первом же плей-офф раунде она была остановлена Германией (1:3).
Финляндия
Несомненно, последний Евротур Финляндия предпочла бы стереть из памяти, хотя, вероятно, уже давно это сделала. Во время майского съезда команда Юкки Ялонена потерпела два поражения и оказалась в таблице последней с 3 очками.
Уступили финны и в очном матче Швейцарии (1:2), а затем не справились и со Швецией, которой проиграли в овертайме после динамичного и высокоскоростного хоккея в основное время (3:4 ОТ).
Следующей соревновательной точкой был чемпионат мира, который стартовал крайне неудачно: в двух матчах из трех Финляндия проиграла, не сумев ничего противопоставить соперникам уровня США и Швеции.
Однако по ходу турнира команда Юкки Ялонена прибавила: в четырех следующих встречах она выиграла, забросив 20 шайб в сумме при 6 пропущенных. В плей-офф Финляндия — в четвертьфинале — была разгромлена Канадой (1:4).
Коэффициенты
На победу Швейцарии букмекеры дают коэффициент 4.90, как и на ничью. Победу Финляндии оценивают в 1.56.
Прогноз
Бесспорно, Финляндия в этой встрече является очевидным фаворитом, но швейцарцам, привыкшим к статусу аутсайдеров,
Ставка
Фаворита ждет тяжелейший матч. И в этом едва ли можно усомниться. Наши прогноз и ставка — Швейцария победит с форой +1 за 1.81.