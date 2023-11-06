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    Все новости спорта

    «Спартак» одержит вторую подряд домашнюю победу

    «Спартак» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 6 ноября 2023 года

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    Ансель Галимов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Ноября 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Спартак»

    После 9-матчевой победной серии результаты «Спартака» стали такими, какие команда демонстрировала на старте регулярки, когда победы граничили с поражениями, сохраняя при этом высокую результативность.

    В 27 матчах «Спартак» набрал 38 очков, с которыми закрепился на второй строчке в Западной конференции. На один балл красно-белые отстают от первого «Динамо» Москва, но лидер таблицы провел на игру меньше.

    Коэффициенты матча Спартак — СКА

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    Упомянутая выше серия «Спартака», ставшая рекордной, была остановлена 26 октября. В тот день команда Алексея Жамнова встретилась с «Сибирью» и устроила результативный хоккей, в котором неожиданно оказалась слабее (3:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    В следующем матче «Спартак» разгромил «Нефтехимик» (6:1), после чего проиграл ЦСКА в принципиальном дерби, да еще и впервые в этом сезоне не забил (0:3). В последней встрече красно-белые разобрались с «Торпедо» на своей территории (4:3).

    СКА

    Санкт-петербуржцы по-прежнему страдают от необязательной перестройки, которую сами затеяли перед стартом нового сезона. И если недавно СКА был относительно хорош, то в последних матчах его преследуют новые неудачи.

    В 25 встречах СКА набрал 26 очков, с которыми вновь оказался на седьмой строчке в Западной конференции. Столько же баллов имеют два других конкурента, которые находятся ниже — «Сочи» и «Северсталь».

    25 октября команда Романа Ротенберга провела одну из ярчайших в плане результативности встреч. В Мытищах она разгромила «Куньлунь», которому по итогам первого периода проигрывала 1:3 (6:3).

    После того матча СКА накрыла очередная серия без побед, оставившая его без набранных очков. Поочередно санкт-петербуржцы проиграли «Сочи» (4:5), «Ак Барсу» (2:3) и «Авангарду» (3:5). Немного сгладить ситуацию помог выезд в Балашиху, где команда Ротенберга разобралась с «Витязем», уступая тому 0:2 (3:2 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.30, а на победу СКА — 2.35.

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    Прогноз

    После пары результативных ошибок «Спартак» разобрался с одним из сильнейших соперников Запада, вернув таким образом уверенность, которая могла быть утрачена в предыдущих матчах.

    У СКА в это время все без изменений: команда Ротенберга терпит неудачи, которые пытается перекрыть в играх с очевидными аутсайдерами. «Спартак» — это совершенно другой уровень. И пока санкт-петербуржцы не производят впечатление команды, готовой к гостевым матчам такого масштаба.

    Ставка

    На фоне проблемного топ-соперника команда Алексея Жамнова будет бесспорным фаворитом. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой 0 за 2.05.

    Несмотря на поражения в предыдущих встречах, «Спартак» остается самым результативным клубом чемпионата, матчи которого получаются насыщенными в плане заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.05.

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    «Спартак» — СКА: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Спартак» одержит вторую подряд домашнюю победу
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