В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Лада Арене» 20 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

Возвращение на родной лед после провальной дальневосточной серии дало «Ладе» новый эмоциональный всплеск. Конечно, тольяттинцы не разрывают своих соперников, но хотя бы вновь побеждают и продолжают ожесточенную гонку в верхней части восточной таблицы.

В 21 встрече команда Олега Браташа заработала 24 очка, с которыми смогла закрепиться на четвертом месте в конференции. На 2 балла она опережает пятый «Салават Юлаев» и шестой «Авангард». Оба клуба провели по 18 игр.

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За этот временной отрезок «Лада» отметилась 41 заброшенной шайбой — заметный спад результативности после кампании второй половины сентября. Пропустили тольяттинцы 43 гола. И это третий по надежности показатель в конференции.

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Как было сказано выше, после возвращения домой «Лада» так и не поставила победы на поток. К примеру, в начале недели она была разгромлена «Нефтехимиком» (0:4). Однако в следующем матче наверстала упущенное, одолев «Барыс» (2:1).

«Авангард»

Прошлая неделя оказалась для «Авангарда» крайне успешной: три подряд победы с разницей в 3+ шайбы. В каждой встрече омичи прошлись по разной степени топ-соперникам. Однако новая игровая неделя началась с пощечины: крупное поражение от слабейшего клуба лиги на территории, которая когда-то была родной.

Так, после 18 матчей «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции с 22 набранными очками. От седьмого «Трактора», проведшего 20 игр, он оторвался на 2 балла. По дополнительным показателям команда Михаила Кравеца отстает от пятого «Салавата Юлаева».

В 18 матчах «Авангард» забросил 47 шайб при 49 пропущенных. Лидером в клубном списке бомбардиров является Владимир Ткачев, набравший 21 очко по системе «гол-пас» (7+14), а новичок Райан Спунер идет вторым (6+11). У Рида Буше в данный момент 10+5.

В период с 7 по 15 октября «Авангард» разгромил «Металлург» Мг (4:1), «Динамо» Москва (3:0) и «Локомотив» (4:1). В хорошем настроении омичи отправились в Балашиху, где их сильно расстроил «Витязь» (2:5).

Коэффициенты

На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 3.95, а на победу «Авангарда» — 2.21.

Прогноз

Крупное поражение от слабейшего по всем параметрам клуба лиги, да еще и на бывшей временно домашней арене, явно не входило в планы «Авангарда» после победной серии.

Однако 2:5 от «Витязя» — это, скорее всего, аномалия, которая не намекает на начало очередного спада омичей . На льду «Лады» у гостей будет возможность это доказать. Против соперника такого уровня, какие бы сенсационные результаты он ни выдавал, «Авангард» обязан играть первым номером, на что он и претендует.

Ставка

Учитывая то, как тольяттинцы умеют закрываться в матчах с высококлассными соперниками, едва ли в предстоящей встрече будет пробит верх. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.94.

Крупное поражение от «Витязя» заставит команду Михаила Кравеца пересмотреть свою игру в обороне. Вероятно, после разбора ошибок «Ладе» будет трудно разломить защитную линию омичей. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» меньше 1.5 за 2.24.