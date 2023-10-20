ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо Серу ГирассиГирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • 22:09
    • «Спартак» на выезде одолел «Сочи»
  • 21:58
    • «Сибирь» по буллитам победила «Торпедо»
    Все новости спорта

    После разгрома в Балашихе «Авангард» начнет новую победную серию

    «Лада» — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 20 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ладу Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Лада» — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рид Буше
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Лада Арене» 20 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 20 Октября 2023 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •

    «Лада»

    Возвращение на родной лед после провальной дальневосточной серии дало «Ладе» новый эмоциональный всплеск. Конечно, тольяттинцы не разрывают своих соперников, но хотя бы вновь побеждают и продолжают ожесточенную гонку в верхней части восточной таблицы.

    В 21 встрече команда Олега Браташа заработала 24 очка, с которыми смогла закрепиться на четвертом месте в конференции. На 2 балла она опережает пятый «Салават Юлаев» и шестой «Авангард». Оба клуба провели по 18 игр.

    Коэффициенты матча Лада — Авангард

    1X2Новым игрокам
  • 2.953.852.20Бонус$9500
    •

    За этот временной отрезок «Лада» отметилась 41 заброшенной шайбой — заметный спад результативности после кампании второй половины сентября. Пропустили тольяттинцы 43 гола. И это третий по надежности показатель в конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    Как было сказано выше, после возвращения домой «Лада» так и не поставила победы на поток. К примеру, в начале недели она была разгромлена «Нефтехимиком» (0:4). Однако в следующем матче наверстала упущенное, одолев «Барыс» (2:1).

    «Авангард»

    Прошлая неделя оказалась для «Авангарда» крайне успешной: три подряд победы с разницей в 3+ шайбы. В каждой встрече омичи прошлись по разной степени топ-соперникам. Однако новая игровая неделя началась с пощечины: крупное поражение от слабейшего клуба лиги на территории, которая когда-то была родной.

    Так, после 18 матчей «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции с 22 набранными очками. От седьмого «Трактора», проведшего 20 игр, он оторвался на 2 балла. По дополнительным показателям команда Михаила Кравеца отстает от пятого «Салавата Юлаева».

  • Очередное подписание СКА, неудачный дебют Рябыкина, победные серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»
  • КХЛ 2023/24: обзор шестой игровой недели
  • 16/10/2023

    • В 18 матчах «Авангард» забросил 47 шайб при 49 пропущенных. Лидером в клубном списке бомбардиров является Владимир Ткачев, набравший 21 очко по системе «гол-пас» (7+14), а новичок Райан Спунер идет вторым (6+11). У Рида Буше в данный момент 10+5.

    В период с 7 по 15 октября «Авангард» разгромил «Металлург» Мг (4:1), «Динамо» Москва (3:0) и «Локомотив» (4:1). В хорошем настроении омичи отправились в Балашиху, где их сильно расстроил «Витязь» (2:5).

    Коэффициенты

    На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 3.95, а на победу «Авангарда» — 2.21.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Крупное поражение от слабейшего по всем параметрам клуба лиги, да еще и на бывшей временно домашней арене, явно не входило в планы «Авангарда» после победной серии.

    Однако 2:5 от «Витязя» — это, скорее всего, аномалия, которая не намекает на начало очередного спада омичей. На льду «Лады» у гостей будет возможность это доказать. Против соперника такого уровня, какие бы сенсационные результаты он ни выдавал, «Авангард» обязан играть первым номером, на что он и претендует.

    Ставка

    Учитывая то, как тольяттинцы умеют закрываться в матчах с высококлассными соперниками, едва ли в предстоящей встрече будет пробит верх. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.94.

    Крупное поражение от «Витязя» заставит команду Михаила Кравеца пересмотреть свою игру в обороне. Вероятно, после разбора ошибок «Ладе» будет трудно разломить защитную линию омичей. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» меньше 1.5 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Гояс — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Байя — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Чжэцзян Профессионал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Насаф — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч АГМК — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Акрон — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лада» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на хоккей. После разгрома в Балашихе «Авангард» начнет новую победную серию
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры