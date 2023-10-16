В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Большом» 16 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

После серии безумных побед «Сочи» решил взять паузу, в период которой потерпел три поражения в четырех матчах. Снова южане столкнулись с непроходимым барьером в лице ЦСКА и пропустили десять шайб в игре с «Северсталью».

В 18 матчах команде Дмитрия Кокорева достались 23 очка, с которыми она пока хватается за четвертое место в Западной конференции. По дополнительным показателям сочинцы опережают пятое «Динамо» Москва при равенстве проведенных встреч.

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За это время «Сочи» отметился 54 заброшенными шайбами. Стоит ли говорить, что лучшим форвардом клуба был Борна Рендулич, который отныне радует своим мастерством санкт-петербургскую публику? Пропустили южане 61 гол. Увы, но это третья снизу статистика в обороне.

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После позорных 1:10 от «Северстали» команда Кокорева дважды встретилась с ЦСКА. Дома она отняла один балл, но проиграла в овертайме (2:3 ОТ), а в гостях — уступила в основное время (1:2). Между этими встречами состоялся выезд в Нижнекамск, где «Сочи» одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Спартак»

На данном этапе регулярного чемпионата «Спартак» проводит свой лучший отрезок, в период которого не только не проигрывает, но и стабильно показывает фантастические цифры в плане результативности.

В 19 играх команда Алексея Жамнова заработала 26 очков и поднялась на вторую строчку в Западной конференции. Всего три балла отделяют московский клуб от лидерства, но сдвинуть с места нынешний «Локомотив» едва ли сейчас возможно.

Кажется, на данном этапе регулярки тема результативности «Спартака» впечатляет даже сильнее, чем раньше. В 19 играх красно-белые забросили 70 шайб. Это первый показатель в чемпионате. Более того, гонку бомбардиров лиги возглавляют три форварда московского клуба: Николай Голдобин (14+16), Павел Порядин (9+14), Иван Морозов (6+15).

К игре в «Большом» команда Жамнова готовится, вероятно, забыв о серии побед, в которую входят пять матчей. В период с 4 по 14 октября «Спартак» обыграл «Сибирь» (5:2), «Куньлунь» (4:3), «Витязь» (5:1), ЦСКА (5:3) и «Торпедо» (4:2).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 3.47, на ничью — 4.45, а на победу «Спартака» — 1.82.

Прогноз

Сочинцы в очередной раз проиграли ЦСКА, да и в целом команда с уходом Рендулича стала слабее впереди и чаще начала проигрывать.

«Спартак» же по-прежнему разрывает лигу своей сумасшедшей результативностью , благодаря которой добивается побед не только над аутсайдерами, но и над сильнейшими представителями чемпионата. Пока команда Жамнова — в особенности атакующие спецбригады — находится в полном порядке, шансы «Сочи» в очной встрече сводятся к нулю.

Ставка

В четырех матчах из пяти последних московский клуб выигрывал с разницей в 2+ шайбы. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой -1 за 2.10.

Минимум 4 шайбы Голдобин и компания забрасывали в пяти предыдущих матчах. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 за 2.06.