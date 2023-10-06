В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене Металлург» 6 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

После неоднозначной серии поражений, в период которой магнитограм все же удалось отвоевать 2 очка, команда вновь переживает период подъема. И на фоне терпящих неудачи конкурентов клуб укрепляет свои лидерские позиции.

В 15 матчах «Металлург» Мг заработал 23 очка и прочнее обосновался на первом месте. На 4 балла он оторвался от главной сенсации данного этапа регулярки — «Лады», которая провела на игру меньше, а 5 очков отделяют его от третьего «Автомобилиста».

Коэффициенты матча Металлург Мг — Салават Юлаев 1X2Новым игрокам 2.204.053.00Бонус$9500

После двух последних встреч команда Андрея Разина стала безальтернативным лидером по игре в нападении на Востоке: 46 заброшенных шайб являются сильнейшим показателем результативности. Пропустили магнитогорцы 36 голов, что стало четвертой с конца оборонительной статистикой.

Все прогнозы на КХЛ

Новая серия побед «Металлурга» Мг стартовала именно с матча с «Салаватом Юлаевым» в Уфе (1:0), после которого лидер конференции дважды дома разобрался с «Нефтехимиком». Если в первой игре была результативная аномалия (8:3), то во второй все закончилось скромнее (3:1).

«Салават Юлаев»

В конце сентября «Салават Юлаев» пережил отрезок, омраченный циклом поражений, из-за которого его позиции в Восточной конференции стали не такими влиятельными, хотя и не привели к катастрофе, учитывая плотную конкуренцию.

Так, в 13 встречах уфимцы заработали 14 очков, но опустились на восьмое место в таблице. На 2 балла команда Виктора Козлова опережает девятый «Амур» при равенстве сыгранных матчей.

Сейчас в активе «Салавата Юлаева» 31 заброшенная шайба — 2.38 гола за игру в среднем. В графе «пропущенные» набралось 24 шайбы. По надежности в обороне клуб входит в первую пятерку в чемпионате.

Последний домашний матч уфимцы провели 29 сентября. В нем случилось минимальное поражение от «Металлурга» Мг (0:1). Затем на выезде команда Козлова проиграла «Ладе» (2:3), а позже — разгромила «Трактор» (4:0).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью — 3.88, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.90.

Прогноз

К игре с «Салаватом» магнитогорцы подходят на фоне трех побед, включая удачный матч с уфимцами, исход которого решила единственная шайба Робина Пресса (1:0).

Форма команды Виктора Козлова, несмотря на разгром «Трактора», все еще вызывает сомнения. Четыре поражения в шести встречах — не самая впечатляющая статистика в преддверии игры с лидером конференции. Мотивированная и требовательная «Магнитка» не позволит далекому от оптимальных кондиций сопернику отнять у нее очередную домашнюю победу.

Ставка

На своем льду магнитогорцы не разочаровывают со второй половины сентября, что продолжится и в ближайшее время. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.16.

Учитывая желание «Салавата Юлаева» взять реванш и улучшить турнирное положение, предстоящий матч вряд ли будет таким же скромным, как недавний. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.94.