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    «Северсталь» — «Локомотив». Ставка и прогноз (к. 2.35) на хоккейный матч КХЛ 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Локомотив»
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    Александр Полунин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 30 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2023 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Северсталь»

    «Северсталь» в ее нынешнем образе является одной из самых веселых и результативных команд Запада. Череповчане могут выдать зажигательный матч против топ-соперника, а могут крупно проиграть тому, на фоне которого считались фаворитами.

    Увы, все вышеупомянутое негативно отражается на результатах. В десяти встречах «Северсталь» заработала 11 очков и опустилась на девятую строчку в конференции. За это время череповчане забросили и пропустили по 36 шайб.

    Коэффициенты матча Северсталь — Локомотив

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    Лидером по очкам и лучшим ассистентом «Северстали» является сейчас защитник Тимофей Давыдов, который, хоть и не забивал, но отдал 8 результативных передач (0+8). А если смотреть на голы, то тут первым оказался нападающий Дмитрий Моисеев (6+1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Эта неделя началась для «Северстали» с гостевой встречи с ЦСКА, в которой, несмотря на предматчевые расклады, команда Андрея Козырева одержала победу (2:1). А в домашней игре со «Спартаком» череповчане, ведя 2:0, проворонили преимущество и уступили крупно (3:5).

    «Локомотив»

    После неудачного стартового отрезка сезона — два поражения в четырех матчах с 5 пропущенными шайбами в каждом — ярославцы наши свою игру и начали выдавать победные серии, которые позволили вернуться в гонку лидеров Запада.

    В 11 встречах «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на второе место в Западной конференции. Команда Игоря Никитина забросила 28 шайб, а 21 пропустила. При одной из самых скромных атак ярославцы имеют вторую по надежности оборону в своей половине лиги.

    Главной фигурой передней линии «Локомотива» стал молодой нападающий Ярослав Лихачев, который перешел в межсезонье из «Амура». В 11 играх 22-летний хоккеист набрал 9 очков (5+4) и моментально стал одним из тех, на кого в клубе возлагают большие надежды.

    В конце прошлой недели «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:2) и прервал таким образом серию из четырех побед. Но в начале текущей семидневки команда Никитина сформировала новую. Так, дома она разделалась с «Металлургом» Мг (4:1) и «Автомобилистом» (3:1).

    Коэффициенты

    На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.30, а на победу «Локомотива» — 2.36.

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    Прогноз

    На дистанции «Локомотив» кажется более высококлассной командой, способной умело действовать от соперника и добиваться результатов за счет грамотной обороны.

    Последние матчи, в которых команда Никитина не пропускала больше одной шайбы, стали наглядным примером надежности «Локо» у своих ворот. «Северстали» даже у себя дома будет сложно претендовать на очки в игре с соперником, поймавшим свою волну.

    Ставка

    В предстоящей встрече гости готовы продлить победный цикл в фирменном стиле. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.35.

    В качестве альтернативы — не отталкиваясь от общей результативности — рекомендуем ставку: «Локомотив» победит в матче за 1.82.

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    «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на хоккей. Для «Локомотива» не будет проблемой выиграть в третьем матче подряд
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