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    Кто окажется удачливее в битве аутсайдеров?

    «Нефтехимик» — «Амур». Ставка (к. 3.90), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Амур»
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    «Нефтехимик»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 27 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» продолжает барахлить, даже несмотря на то, что недавно была одержана победа над серьезным соперником в лице «Авангарда» (2:1 ОТ).

    У Леонтьева по-прежнему много проблем, которые из матча в матч не решаются, а накапливаются, как снежный ком.

    В прошлом году татарстанскому коллективу потребовалось примерно половина регулярного чемпионата, чтобы прийти в нормальное свое состояние и найти игру.

    Все прогнозы на КХЛ

    В предстоящем матче против схожего по состоянию «Амура» может получиться игра, которую вполне можно будет обозначить, как «битву характеров».

    «Амур»

    Мартемьянов со своей новой командой переживает кризисные месяцы, на протяжении которых закладывается фундамент нового клуба.

    Сложно было предполагать, что «Амур» будет выполнять поставленные перед ним задачи уже с первого сезона.

    Пока что обновленный коллектив выглядит максимально «сырым». Многие хоккеисты просто теряются на льду, а если попадают в комбинированно звенья, то вообще можно тушить свет.

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    В игре против «Нефтехимика» получится вязкий хоккей, и всем будет не до зрелищности. Главная задача — победить любой ценой.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 3.90, на гостей — 2.44.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Оба клуба обладают характером, поэтом организуют ничью в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: Много голов мы не увидим в этой игре.

    Ставка: Х с коэффициентом 3.90.

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Нефтехимик» — «Амур»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на хоккей. Кто окажется удачливее в битве аутсайдеров?
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