В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 26 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

«Витязь» не демонстрирует никакого вменяемого хоккея в первый месяц регулярного сезона и по делу занимает последнее место в западной конференции.

У коллектива Завьялова не получается ровным счетом ничего, а тут ещё и конфликты внутри команды изредка возникают.

Коэффициенты матча Витязь — Торпедо 1X2Новым игрокам 3.803.801.95Бонус$9500

При такой токсичной атмосфере внутри клуба сложно добиваться хоть какого-то результата, и есть большие сомнения, что клуб из Подольска сможет прожить ещё месяц именно с этим тренерским штабом.

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В предстоящем поединке против «Торпедо» нет никаких шансов на положительный исход, поскольку нижегородцы куда более классная команда.

«Торпедо»

«Торпедо» по делу занимает место в верху западной конференции, хотя в последних матчах молодых парней Ларионов постигло несколько неудач.

Поражения таким клубам, как «Ак Барс» (3:4) и «Салават Юлаев» (0:1) совсем не являются зазорными. Тем более после тех неудачи нижегородцы уже одержали две победы.

Самым ярким игроком клуба является Атанасов, который успевает на льду буквально все. И голы забивать, и передачи отдавать, и штраф на скамейке отбывать.

В игре против подмосковного клуба гости будут подавляющую часть времени проводить в атаке, что непременно трансформируется в заброшенные шайбы.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.22, на ничью — 4.15, на гостей — 1.93.

Прогноз и ставка

Прогноз: У хозяев нет ни единого козыря, чтобы противостоять волжскому клубу.

Альтернативный прогноз: Встреча получится максимально результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.19.