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    «Торпедо» не испытает сложностей в Подмосковье?

    «Витязь» — «Торпедо». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Торпедо»
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    «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 26 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2023 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Витязь»

    «Витязь» не демонстрирует никакого вменяемого хоккея в первый месяц регулярного сезона и по делу занимает последнее место в западной конференции.

    У коллектива Завьялова не получается ровным счетом ничего, а тут ещё и конфликты внутри команды изредка возникают.

    Коэффициенты матча Витязь — Торпедо

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  • 3.803.801.95Бонус$9500
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    При такой токсичной атмосфере внутри клуба сложно добиваться хоть какого-то результата, и есть большие сомнения, что клуб из Подольска сможет прожить ещё месяц именно с этим тренерским штабом.

    Все прогнозы на КХЛ

    В предстоящем поединке против «Торпедо» нет никаких шансов на положительный исход, поскольку нижегородцы куда более классная команда.

    «Торпедо»

    «Торпедо» по делу занимает место в верху западной конференции, хотя в последних матчах молодых парней Ларионов постигло несколько неудач.

    Поражения таким клубам, как «Ак Барс» (3:4) и «Салават Юлаев» (0:1) совсем не являются зазорными. Тем более после тех неудачи нижегородцы уже одержали две победы.

    Самым ярким игроком клуба является Атанасов, который успевает на льду буквально все. И голы забивать, и передачи отдавать, и штраф на скамейке отбывать.

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    В игре против подмосковного клуба гости будут подавляющую часть времени проводить в атаке, что непременно трансформируется в заброшенные шайбы.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.22, на ничью — 4.15, на гостей — 1.93.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: У хозяев нет ни единого козыря, чтобы противостоять волжскому клубу.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится максимально результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.19.

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    «Витязь» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» не испытает сложностей в Подмосковье?
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