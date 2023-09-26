«Витязь»
«Витязь» не демонстрирует никакого вменяемого хоккея в первый месяц регулярного сезона и по делу занимает последнее место в западной конференции.
У коллектива Завьялова не получается ровным счетом ничего, а тут ещё и конфликты внутри команды изредка возникают.
Коэффициенты матча Витязь — Торпедо
При такой токсичной атмосфере внутри клуба сложно добиваться хоть какого-то результата, и есть большие сомнения, что клуб из Подольска сможет прожить ещё месяц именно с этим тренерским штабом.
В предстоящем поединке против «Торпедо» нет никаких шансов на положительный исход, поскольку нижегородцы куда более классная команда.
«Торпедо»
«Торпедо» по делу занимает место в верху западной конференции, хотя в последних матчах молодых парней Ларионов постигло несколько неудач.
Поражения таким клубам, как «Ак Барс» (3:4) и «Салават Юлаев» (0:1) совсем не являются зазорными. Тем более после тех неудачи нижегородцы уже одержали две победы.
Самым ярким игроком клуба является Атанасов, который успевает на льду буквально все. И голы забивать, и передачи отдавать, и штраф на скамейке отбывать.
В игре против подмосковного клуба гости будут подавляющую часть времени проводить в атаке, что непременно трансформируется в заброшенные шайбы.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.22, на ничью — 4.15, на гостей — 1.93.
Прогноз и ставка
Прогноз: У хозяев нет ни единого козыря, чтобы противостоять волжскому клубу.
Альтернативный прогноз: Встреча получится максимально результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.19.