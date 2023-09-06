«Локомотив»
Возвращение большого хоккея «Локомотиву» выпало торжественно встретить в родном Ярославле, куда приехала одна из самых живых команд Западной конференции — «Торпедо». Для хозяев это был своеобразный вступительный зачет, но с ним возникли проблемы.
Первый матч «Локомотив» проиграл, причем с крупным счетом — 2:5. Нечасто в прошлом сезоне можно было найти команду, которая была бы способна так возить традиционно внимательных ярославцев, да еще и на их катке.
Коэффициенты матча Локомотив — Трактор
Посыпалась команда Игоря Никитина довольно быстро — к восьмой минуте матча счет был уже 0:2, а тот максимум, на который был способен «Локомотив», свелся к двум безуспешным попыткам отыграться, когда промежуточный результат сводился к минимальному преимуществу «Торпедо».
За три периода ярославцы нанесли 45 бросков в створ — колоссальное превосходство на фоне 21 со стороны «Торпедо». Но реализация 4.44% оказалась слабой, если сравнивать с 23.81% у команды Игоря Ларионова.
«Трактор»
Несмотря на отсутствие стопроцентного показателя по набору очков после двух матчей, «Трактор» приятно удивляет. Сейчас он находится на шестом месте в Западной конференции, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных 5:6.
В первой встрече нового сезона «Трактору» выпало потягаться силами с «Ладой», которая, устроила с челябинцами настоящую потасовку. И это определение не для красного словца, матч действительно получился грубым — суммарно команды наиграли на 17 удалений (8:9). Победа во встрече в Тольятти досталась гостям — 2:1.
От «Лады» «Трактор» пропустил первым, после чего занимался поиском путей к исправлению. Во втором матче команда Анвара Гатиятулина сама вышла вперед (с форой в две шайбы), но позже попала в ситуацию, в которую вогнала соперника в прошлый раз.
Однако соперник оказался из другой категории — категории лидеров. На «Татнефть-Арене» «Трактор» уступил «Ак Барсу» (3:5), несколько раз имея запас в +2 шайбы. В ворота казанцев точные броски нанесли Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников. Все шайбы челябинцев вместились в первые два периода. В третьем была тишина, за что гости понесли суровое наказание.
Коэффициенты
На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.00, а на победу «Трактора» — 3.35.
Прогноз
Ставка
Конечно, «Трактор» тоже сложный оппонент, но все же не такой, как «Торпедо». Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 1.98.
Пять пропущенных шайб — это не стиль Ярославля. Вероятно, тренер провел работу с защитниками, которые теперь не позволят «Трактору» играть настолько размашисто в нападении, насколько это делали недавние приезжие. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Трактора» меньше 1.5 за 2.16.