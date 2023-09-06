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    «Локомотив» настраивается на первую победу в сезоне

    «Локомотив» — «Трактор». Ставка и прогноз (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 6 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Трактор»
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    Ярослав Лихачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене-2000» 6 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Локомотив»

    Возвращение большого хоккея «Локомотиву» выпало торжественно встретить в родном Ярославле, куда приехала одна из самых живых команд Западной конференции — «Торпедо». Для хозяев это был своеобразный вступительный зачет, но с ним возникли проблемы.

    Первый матч «Локомотив» проиграл, причем с крупным счетом — 2:5. Нечасто в прошлом сезоне можно было найти команду, которая была бы способна так возить традиционно внимательных ярославцев, да еще и на их катке.

    Коэффициенты матча Локомотив — Трактор

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    Посыпалась команда Игоря Никитина довольно быстро — к восьмой минуте матча счет был уже 0:2, а тот максимум, на который был способен «Локомотив», свелся к двум безуспешным попыткам отыграться, когда промежуточный результат сводился к минимальному преимуществу «Торпедо».

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    За три периода ярославцы нанесли 45 бросков в створ — колоссальное превосходство на фоне 21 со стороны «Торпедо». Но реализация 4.44% оказалась слабой, если сравнивать с 23.81% у команды Игоря Ларионова.

    «Трактор»

    Несмотря на отсутствие стопроцентного показателя по набору очков после двух матчей, «Трактор» приятно удивляет. Сейчас он находится на шестом месте в Западной конференции, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных 5:6.

    В первой встрече нового сезона «Трактору» выпало потягаться силами с «Ладой», которая, устроила с челябинцами настоящую потасовку. И это определение не для красного словца, матч действительно получился грубым — суммарно команды наиграли на 17 удалений (8:9). Победа во встрече в Тольятти досталась гостям — 2:1.

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    • От «Лады» «Трактор» пропустил первым, после чего занимался поиском путей к исправлению. Во втором матче команда Анвара Гатиятулина сама вышла вперед (с форой в две шайбы), но позже попала в ситуацию, в которую вогнала соперника в прошлый раз.

    Однако соперник оказался из другой категории — категории лидеров. На «Татнефть-Арене» «Трактор» уступил «Ак Барсу» (3:5), несколько раз имея запас в +2 шайбы. В ворота казанцев точные броски нанесли Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников. Все шайбы челябинцев вместились в первые два периода. В третьем была тишина, за что гости понесли суровое наказание.

    Коэффициенты

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.00, а на победу «Трактора» — 3.35.

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    Прогноз

    В новый сезон команда Никитина влилась явно не по своему плану. Любовь «Торпедо» к атакующему хоккею взяла верх над осторожностью «Локомотива». Но «Трактор» — соперник более понятный для «железнодорожников», а значит, ярославцы смогут со второй попытки осчастливить посетителей «Арены-2000» первой в сезоне победой.

    Ставка

    Конечно, «Трактор» тоже сложный оппонент, но все же не такой, как «Торпедо». Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 1.98.

    Пять пропущенных шайб — это не стиль Ярославля. Вероятно, тренер провел работу с защитниками, которые теперь не позволят «Трактору» играть настолько размашисто в нападении, насколько это делали недавние приезжие. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Трактора» меньше 1.5 за 2.16.

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    «Локомотив» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» настраивается на первую победу в сезоне
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