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    «Металлург» Мг планирует начать сезон с убедительной победы

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 3.04) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    Егор Коробкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Автомобилист»

    Минувший сезон «Автомобилист» провел с переменчивым успехом. Были периоды, когда он твердо претендовал на лидерство в конференции, но под конец регулярки произошел традиционный спад, из-за которого пределом стала четвертая строчка на Востоке.

    С минимальным процентом выносливости «Автомобилист» сумел продержаться семь матчей с «Металлургом» Мг, который и прекратил его мучения. В течение нескольких лет первый плей-офф раунд становился для екатеринбуржцев непреодолимым барьером.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Металлург Мг

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  • 2.083.953.15Бонус$9500
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    В новом чемпионате «Автомобилист» по-прежнему входит в число кандидатов на высокие позиции в таблице. Да, первые две строчки вряд ли светят, но за топ-4 команда Николая Заварухина поборется. Ради этого летом клуб сохранил почти всех лидеров.

    Все прогнозы на КХЛ

    Предсезонка «Автомобилиста» состояла из семи матчей, и там все было весьма грустно — пять поражений и минимум 3 пропущенные шайбы в четырех неудачных встречах. Победами уральцев закончились лишь игры с «Динамо» Москва (3:0) и «Сочи» (8:2).

    «Металлург» Мг

    Шедший довольно неплохо по прошлой регулярке «Металлург» Мг, вероятно, кто-то сглазил в конце сезона. Магнитогорцы стремительно сбавляли темп, теряли очки и не могли рассчитывать на достойную плей-офф кампанию с учетом такой формы.

    В итоге «Металлург» Мг оказался пятым на Востоке и попрощался с Кубком Гагарина во втором раунде, потерпев четыре подряд поражения от «Авангарда». Такой расклад магнитогорцы не могли считать удовлетворительным, поэтому в межсезонье случились перемены.

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    • И начать стоит с тренера. В новой кампании «Магнитку» за собой ведет Андрей Разин. Состав команды усилили Робина Пресс, Данила Квартальнов, Макар Хабаров, Никита Михайлис и Жан-Себастьян Ди — вполне достойная бригада, способная усовершенствовать имеющийся подбор хоккеистов.

    В августе «Металлург» Мг провел семь контрольных матчей, но только два завершил победой. «Магнитка» одержала верх над «Автомобилистом» (3:2) и «Динамо» Москва (7:2). Три встречи из четырех проигранных закончились для магнитогорцев 4+ пропущенными шайбами.

    Коэффициенты

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.00, а на победу «Металлурга» Мг — 2.60.

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    Прогноз

    В новом сезоне «Металлург» Мг возглавляет тренер, с которым команда будет бороться за самые высокие позиции на Востоке. Андрей Разин получил неплохие точечные усиления в атаку, а заодно возможность решать большие турнирные задачи. И пусть провальная предсезонка не вводит в заблуждение.

    Ставка

    О своих амбициях магнитогорцы заявят уже в предстоящем дерби. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 3.04.

    На предсезонке «Магнитка» разобралась с «Автомобилистом» в основное время, а вот в последнем официальном матче все решилось в овертайме. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Металлург» Мг победит в матче за 2.08.

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг планирует начать сезон с убедительной победы
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