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    Хозяева турнира досадят шведам?

    Швеция — Латвия. Ставка (к. 5.40) и прогноз на матч чемпионата мира, 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Латвия
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    В матче плей-офф чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Арене Рига» 25 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Швеция — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. 1/4 финала 25 Мая 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 20:20 Латвия Латвия
  • Рига
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    Швеция

    Сборная Швеции провела максимально убедительно групповой этап, чего с ней не случалось целых два года.

    У Халлана появились новые герои в составе, которые готовы брать на себя бремя ответственности и тащить за собой всех остальных.

    Коэффициенты матча Швеция — Латвия

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    В последнем поединке группового этапа против американцев швецы показали, на что они способны, отыгравшись со счета 1:3 за три минуты до конца матча.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В четвертьфинале им играть с одной из хозяек турнира в лице сборной Латвии и легкой жизни в этом поединке им ждать не стоит, несмотря на то, что букмекеры всецело верят в скандинавскую дружину.

    Латвия

    Сборная Латвии провела отличный турнир и вне зависимости от того, как завершится плей-офф, латышам можно поставить крепкую «пятерку».

    Хотя все начиналось крайне плохо и после разгрома от канадцев со счетом 0:6 ничего хорошего латышам по этому турниру не пророчили.

    Однако уже со следующей игры против словаков стало понятно, что парни Витолиньша не мальчики для биться, а победа над самой Швейцарией в последнем матче группового этапа ещё более подкрепила этот тезис.

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    Шансы на проход в полуфинал в паре против шведов не очень большие, но чудеса случаются, а тем более в такой игре, как хоккей.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.40, на гостей — 6.40.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В этой игре букмекеры делают ставки на шведов, но вероятность ничьи в основное время матча весьма велика.

    Альтернативный прогноз: В поединке не предвидится большого количества голов.

    Ставка: Х с коэффициентом 5.40.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.68.

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    Швеция — Латвия: прогноз, ставка (5.40), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева турнира досадят шведам?
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