Швеция
Сборная Швеции провела максимально убедительно групповой этап, чего с ней не случалось целых два года.
У Халлана появились новые герои в составе, которые готовы брать на себя бремя ответственности и тащить за собой всех остальных.
Коэффициенты матча Швеция — Латвия
В последнем поединке группового этапа против американцев швецы показали, на что они способны, отыгравшись со счета 1:3 за три минуты до конца матча.
В четвертьфинале им играть с одной из хозяек турнира в лице сборной Латвии и легкой жизни в этом поединке им ждать не стоит, несмотря на то, что букмекеры всецело верят в скандинавскую дружину.
Латвия
Сборная Латвии провела отличный турнир и вне зависимости от того, как завершится плей-офф, латышам можно поставить крепкую «пятерку».
Хотя все начиналось крайне плохо и после разгрома от канадцев со счетом 0:6 ничего хорошего латышам по этому турниру не пророчили.
Однако уже со следующей игры против словаков стало понятно, что парни Витолиньша не мальчики для биться, а победа над самой Швейцарией в последнем матче группового этапа ещё более подкрепила этот тезис.
Шансы на проход в полуфинал в паре против шведов не очень большие, но чудеса случаются, а тем более в такой игре, как хоккей.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.40, на гостей — 6.40.
Прогноз и ставка
Прогноз: В этой игре букмекеры делают ставки на шведов, но вероятность ничьи в основное время матча весьма велика.
Альтернативный прогноз: В поединке не предвидится большого количества голов.
Ставка: Х с коэффициентом 5.40.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.68.