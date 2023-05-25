В матче плей-офф чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Арене Рига» 25 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Швеция — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Сборная Швеции провела максимально убедительно групповой этап, чего с ней не случалось целых два года.

У Халлана появились новые герои в составе, которые готовы брать на себя бремя ответственности и тащить за собой всех остальных.

Коэффициенты матча Швеция — Латвия 1X2Новым игрокам 1.455.305.80Бонус$9500

В последнем поединке группового этапа против американцев швецы показали, на что они способны, отыгравшись со счета 1:3 за три минуты до конца матча.

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В четвертьфинале им играть с одной из хозяек турнира в лице сборной Латвии и легкой жизни в этом поединке им ждать не стоит, несмотря на то, что букмекеры всецело верят в скандинавскую дружину.

Латвия

Сборная Латвии провела отличный турнир и вне зависимости от того, как завершится плей-офф, латышам можно поставить крепкую «пятерку».

Хотя все начиналось крайне плохо и после разгрома от канадцев со счетом 0:6 ничего хорошего латышам по этому турниру не пророчили.

Однако уже со следующей игры против словаков стало понятно, что парни Витолиньша не мальчики для биться, а победа над самой Швейцарией в последнем матче группового этапа ещё более подкрепила этот тезис.

Шансы на проход в полуфинал в паре против шведов не очень большие, но чудеса случаются, а тем более в такой игре, как хоккей.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.40, на гостей — 6.40.

Прогноз и ставка

Прогноз: В этой игре букмекеры делают ставки на шведов, но вероятность ничьи в основное время матча весьма велика.

Альтернативный прогноз: В поединке не предвидится большого количества голов.

Ставка: Х с коэффициентом 5.40.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.68.