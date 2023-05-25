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    Канада прикончит Финляндию на ее же территории

    Канада — Финляндия. Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккейный матч плей-офф чемпионата мира 25 мая 2022 года

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    Вилле Покка
    В матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 25 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Канада — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    Канада и Финляндия с 2019 года привыкли встречаться друг с другом в финалах, но едва ли более ранний этап смутит кого-то из соперников. Последнее золото канадцы брали в июне 2021. Тогда финны были смяты в овертайме (3:2 ОТ).

    Что касается текущей кампании, то в ней команда Андре Туриньи не была взрывной и зажигательной, но при этом смогла провести мощный групповой раунд, который закончила на втором месте в таблице.

    В семи матчах Канада забросила 25 шайб. В группе B это вторая по силе статистика. Лучшим в составе североамериканцев остается Маккензи Уигар. Защитник «Калгари» успел набрать 9 очков (3+6). А лидером по голам является представитель «Аризоны» Лоусон Крауз (5+0).

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    В обороне у Канады не всегда все было гладко. Трешку она пропустила от Швейцарии, пару голов получила от Словении и Норвегии. Зато в семи встречах канадцы собрали 5 побед. Четыре — в основное время, трижды срубив противников с гандикапом в 3+ шайбы.

    Финляндия

    Канада — Финляндия — это классика финалов последних лет. На предыдущем чемпионате победа досталась команде Ялонена. Добыта она была в атомной битве с шестью голами в основное время и шайбой Сакари Маннинена в овертайме (4:3 ОТ).

    В нынешнем турнире действующие чемпионы уже столкнулись с определенными трудностями. Но после провального старта с двумя поражениями в трех встречах Финляндия переломила ход группового раунда, благодаря чему смогла подняться на третье место с 16 очками в кармашке.

    В основном Финляндию выручали встречи со стопроцентными неудачниками, у которых не только были подрезаны очки, но и прокачана статистика по голам. 28 заброшенных шайб — третий по величине показатель на две группы.

    Зато в защите больных мест было достаточно. Итог — 15 голов пропущено. В семи встречах Финляндия добилась пяти побед. Под гнев команды-хозяйки попали Германия (4:3), Франция (5:3), Венгрия (7:1), Австрия (3:1) и Дания (7:1).

    Коэффициенты

    На Канаду букмекеры дают коэффициент 2.78, на ничью — 4.10, а на Финляндию — 2.24.

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    Прогноз

    Статистически Финляндия превосходит Канаду по голам на групповом этапе и имеет преимущество в виде домашней поддержки. Но что играет в пользу североамериканских коллег?

    К примеру, более крепкая и надежная оборона, с которой у финнов могут возникнуть физические проблемы, а также растерянность финнов в матчах с топ-командами. На групповом этапе она смяла аутсайдеров, а два свои поражения нашла в играх с США и Швецией. Этими слабостями соперника и готова воспользоваться команда Туриньи.

    Ставка

    Одна из премиум-сборных обречена сойти с дистанции в 1/4, кажется, это будут не канадцы. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой 0 за 2.08.

    Если гости из Северной Америки желают вернуть себе мировое золото и признание, то умение вытаскивать такие матчи должно входить в базовую комплектацию. Но чтобы справиться с финнами, нужна стопроцентная отдача в течение всего игрового времени. Наш альтернативный прогноз — Канада не проиграет ни одного периода за 3.50.

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    Канада — Финляндия: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на хоккей. Канада прикончит Финляндию на ее же территории
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