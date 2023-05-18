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    Беспроигрышная серия Швеции достанет и Венгрию

    Венгрия — Швеция. Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч чемпионата мира 18 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Швеция
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    Лукас Бенгтссон
    В матче чемпионата мира по хоккею Венгрия сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 18 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Венгрия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 18 Мая 2023 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 16:20 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Венгрия

    Несмотря на высокую конкурентную плотность в группе A, Венгрия относительно неплохо держится. Будучи одним из очевидных представителей клуба аутсайдеров, сборная подрезала 2 очка, с которыми занимает шестое место в таблице.

    После трех туров она отстает от Франции и Финляндии на 2 очка. А основной уязвимостью Венгрии остается ее трухлявая оборона. В среднем за матч команда пропускает по 4 шайбы. Хуже дела обстоят только у Австрии.

    Коэффициенты матча Венгрия — Швеция

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    На старте чемпионата бригада Кевина Константайна встретилась с двумя сборными покрепче — Данией (1:3) и США (1:7). А вот в раунде с более равной Францией венграм удалось добиться победы — 3:2 ОТ.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    По ходу без преувеличения триумфальной встречи Венгрия занималась исключительно отыгрышем. На выпады французов отвечали Бенце Штипшиц и Вильмо Галло, а в овертайме локальным героем матча стал форвард Иштван Барталиш, который прикончил соперника почти за минуту.

    Швеция

    Для Швеции текущий турнир проходит без серьезных сбоев: три матча — три победы и 8 набранных очков из 9 возможных. В таблице группы A скандинавы базируются на третьем месте.

    На 1 балл Швеция отстает от США и уступает по дополнительным показателям одной из сенсаций ЧМ — Дании. В трех встречах скандинавы пропустили всего один гол, в очередной раз показав свою неуязвимость в обороне.

    На старте чемпионата Швеция закусилась с Германией, которую завалила одним голом — 1:0. Большинство реализовал Оскар Линдберг. Спустя пару дней команда Сэма Халлама убила Австрию — 5:0, выдав персонально мощнейшую игру на этом турнире.

    Самой трудной была встреча №3. В ней Швеция добилась победы над Финляндией по буллитам — 1:2 Б. В очередной раз в составе скандинавской сборной на передний план вырвался Линдберг, вваливший шайбу в основное время.

    Коэффициенты

    На Венгрию букмекеры выгружают коэффициент 32.0, на ничью — 15.5, а на Швецию — 1.04.

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    Прогноз

    Недавний успешный матч Венгрии в ближайшее время может остаться единственным, так как впереди у одного из аутсайдеров группы два матча против топов, которые он едва ли вывезет. Швеция не будет рвать жилы и выкладываться на сто процентов, но, играя даже вполсилы, сможет грохнуть противника низшего класса.

    Ставка

    Еще ни разу на текущем турнире шведы не вколачивали больше 5 голов. Вероятно, никаких новшеств в этом плане не будет и в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — Швеция победит + ТМ 6.5 за 1.92.

    В матче с четким разделением на фаворита и андердога трудно представить, чтобы каменная команда Халлама столкнулась с существенными проблемами при попытках сломать чужую оборону. Наш альтернативный прогноз — Швеция победит во всех периодах за 2.17.

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    Венгрия — Швеция: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышная серия Швеции достанет и Венгрию
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