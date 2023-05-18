Венгрия
Несмотря на высокую конкурентную плотность в группе A, Венгрия относительно неплохо держится. Будучи одним из очевидных представителей клуба аутсайдеров, сборная подрезала 2 очка, с которыми занимает шестое место в таблице.
После трех туров она отстает от Франции и Финляндии на 2 очка. А основной уязвимостью Венгрии остается ее трухлявая оборона. В среднем за матч команда пропускает по 4 шайбы. Хуже дела обстоят только у Австрии.
Коэффициенты матча Венгрия — Швеция
На старте чемпионата бригада Кевина Константайна встретилась с двумя сборными покрепче — Данией (1:3) и США (1:7). А вот в раунде с более равной Францией венграм удалось добиться победы — 3:2 ОТ.
По ходу без преувеличения триумфальной встречи Венгрия занималась исключительно отыгрышем. На выпады французов отвечали Бенце Штипшиц и Вильмо Галло, а в овертайме локальным героем матча стал форвард Иштван Барталиш, который прикончил соперника почти за минуту.
Швеция
Для Швеции текущий турнир проходит без серьезных сбоев: три матча — три победы и 8 набранных очков из 9 возможных. В таблице группы A скандинавы базируются на третьем месте.
На 1 балл Швеция отстает от США и уступает по дополнительным показателям одной из сенсаций ЧМ — Дании. В трех встречах скандинавы пропустили всего один гол, в очередной раз показав свою неуязвимость в обороне.
На старте чемпионата Швеция закусилась с Германией, которую завалила одним голом — 1:0. Большинство реализовал Оскар Линдберг. Спустя пару дней команда Сэма Халлама убила Австрию — 5:0, выдав персонально мощнейшую игру на этом турнире.
Самой трудной была встреча №3. В ней Швеция добилась победы над Финляндией по буллитам — 1:2 Б. В очередной раз в составе скандинавской сборной на передний план вырвался Линдберг, вваливший шайбу в основное время.
Коэффициенты
На Венгрию букмекеры выгружают коэффициент 32.0, на ничью — 15.5, а на Швецию — 1.04.
Прогноз
Недавний успешный матч Венгрии в ближайшее время может остаться единственным, так как впереди у одного из аутсайдеров группы два матча против топов, которые он едва ли вывезет. Швеция не будет рвать жилы и выкладываться на сто процентов, но,
Ставка
Еще ни разу на текущем турнире шведы не вколачивали больше 5 голов. Вероятно, никаких новшеств в этом плане не будет и в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — Швеция победит + ТМ 6.5 за 1.92.
В матче с четким разделением на фаворита и андердога трудно представить, чтобы каменная команда Халлама столкнулась с существенными проблемами при попытках сломать чужую оборону. Наш альтернативный прогноз — Швеция победит во всех периодах за 2.17.