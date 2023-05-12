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    Дома «Каролина» прикончит выдохшийся «Нью-Джерси»

    «Каролина» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.41) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нью-Джерси»
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    Бретт Пеше
    В пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PNC-арене» 12 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 12 Мая 2023 года
    Каролина
  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 02:00 Нью-Джерси Нью-Джерси
  • Кубок Стэнли
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    «Каролина»

    «Каролина» бомбически провела два домашних матча, после чего выдала ужасную игру в «Пруденшал Центре». Но, к счастью для нее, перелома из-за 4:8 не случилось. В следующей встрече «Харрикейнз» снова порвали соперника — 6:1.

    Несмотря на очередной разгром, по ходу последней игры «Каролине» не удалось избежать трудных ситуаций. На 2-й минуте гости пропустили первыми, а на перерыв ушли при 1:1. В стартовых двадцати соперники рубились в равный хоккей и ничем друг другу не уступали.

    Зато во втором периоде команда Рода Бриндамора решилась на ядерный заряд точности. В 20 минут она вложила 10 ударов в створ и ввалила 5 безответных голов. Процент реализации показывал запредельные цифры — 50%.

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    Дублем в «Пруденшал Центре» отметился Мартин Нечас. Еще по голу положили Бретт Песс, Йеспер Фаст, Брент Бернс и Джордан Мартинук. Отлично провел матч и вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, который отразил 21 бросок (95.45%).

    «Нью-Джерси»

    После драйвовой серии с «Рейнджерс» «Нью-Джерси» перегорел. Кажется, мегакрутая победа 7 мая (8:4) — это предел для «Девилз». Все остальное они слили по-крупному, включая четвертую встречу — 1:6.

    В первом периоде «Нью-Джерси» старался держать марку и катать матч на равных. Так, хозяевам удалось расконсервировать счет уже на старте первого периода. Такой нужный гол вонзил Джек Хьюз.

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    • Дальнейшие попытки «Девилз» удвоить преимущество «Каролина» мастерски рушила. Более того, уйти на первый перерыв лидируя команда Линди Раффа также не смогла. За 2 минуты до сирены она пропустила.

    Тотальное уничтожение хозяев случилось во втором периоде, когда те получили пять голов и, по сути, перестали играть. За три периода «Девилз» нанесли 22 броска в створ с ничтожной реализацией (4.55%). А два вратаря «Нью-Джерси» совершили в сумме 23 сэйва (79.31%).

    Коэффициенты

    На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.41, на ничью — 3.80, а на «Нью-Джерси» — 2.65.

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    Прогноз

    После необъяснимо позорного матча 7 мая «Каролина» успешно реализовала вторую попытку в «Пруденшал Центре». В очередной раз команда Бриндамора добилась крупной победы, и в преддверии возвращения домой оказалась в шаге от полуфинала. За шанс выйти в следующий раунд дома «Харрикейнз» вцепятся всеми силами и не дадут «Девилз» сократить разрыв серии.

    Ставка

    На своей территории фаворит добьет соперника, который уже не вывозит этот раунд. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.41.

    В каждой игре с «Нью-Джерси» «Харрикейнз» вколачивали по 4+ шайбы. Кажется, в отечественный момент хозяева продолжат приятную для себя традицию. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 2.75.

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    «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на хоккей. Дома «Каролина» прикончит выдохшийся «Нью-Джерси»
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