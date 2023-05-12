В пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PNC-арене» 12 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

«Каролина» бомбически провела два домашних матча, после чего выдала ужасную игру в «Пруденшал Центре». Но, к счастью для нее, перелома из-за 4:8 не случилось. В следующей встрече «Харрикейнз» снова порвали соперника — 6:1.

Несмотря на очередной разгром, по ходу последней игры «Каролине» не удалось избежать трудных ситуаций. На 2-й минуте гости пропустили первыми, а на перерыв ушли при 1:1. В стартовых двадцати соперники рубились в равный хоккей и ничем друг другу не уступали.

Зато во втором периоде команда Рода Бриндамора решилась на ядерный заряд точности. В 20 минут она вложила 10 ударов в створ и ввалила 5 безответных голов. Процент реализации показывал запредельные цифры — 50%.

Все прогнозы на НХЛ

Дублем в «Пруденшал Центре» отметился Мартин Нечас. Еще по голу положили Бретт Песс, Йеспер Фаст, Брент Бернс и Джордан Мартинук. Отлично провел матч и вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, который отразил 21 бросок (95.45%).

«Нью-Джерси»

После драйвовой серии с «Рейнджерс» «Нью-Джерси» перегорел. Кажется, мегакрутая победа 7 мая (8:4) — это предел для «Девилз». Все остальное они слили по-крупному, включая четвертую встречу — 1:6.

В первом периоде «Нью-Джерси» старался держать марку и катать матч на равных. Так, хозяевам удалось расконсервировать счет уже на старте первого периода. Такой нужный гол вонзил Джек Хьюз.

Дальнейшие попытки «Девилз» удвоить преимущество «Каролина» мастерски рушила. Более того, уйти на первый перерыв лидируя команда Линди Раффа также не смогла. За 2 минуты до сирены она пропустила.

Тотальное уничтожение хозяев случилось во втором периоде, когда те получили пять голов и, по сути, перестали играть. За три периода «Девилз» нанесли 22 броска в створ с ничтожной реализацией (4.55%). А два вратаря «Нью-Джерси» совершили в сумме 23 сэйва (79.31%).

Коэффициенты

На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.41, на ничью — 3.80, а на «Нью-Джерси» — 2.65.

Прогноз

После необъяснимо позорного матча 7 мая «Каролина» успешно реализовала вторую попытку в «Пруденшал Центре». В очередной раз команда Бриндамора добилась крупной победы, и в преддверии возвращения домой оказалась в шаге от полуфинала. За шанс выйти в следующий раунд дома «Харрикейнз» вцепятся всеми силами и не дадут «Девилз» сократить разрыв серии.

Ставка

На своей территории фаворит добьет соперника, который уже не вывозит этот раунд. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 2.41.

В каждой игре с «Нью-Джерси» «Харрикейнз» вколачивали по 4+ шайбы. Кажется, в отечественный момент хозяева продолжат приятную для себя традицию. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 2.75.