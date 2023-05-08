В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Клаймат Пледж Арене» 08 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Сиэтл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

«Сиэтл» доказывает всем, что можно собрать добротную команду из игроков других клубов, которые будут весьма успешно выступать уже на второй сезон своего пребывания в лиге.

Пока что в серии с «Далласом» не видно преимущества одной из команд. Оба первых матча серии были максимально равными.

Хэкстол при своих болельщиках не будет жертвовать красотой игры ради результата, но болельщики на трибунах не обидятся.

Все прогнозы на НХЛ

На своем льду «Кракен» вполне могут организовать серьезную взбучку сопернику, поэтому «звездам» нужно основательно готовиться к матчам на западном побережье страны.

«Даллас»

«Даллас» не стух после первого проигранного матча на своем льду, и во второй игре серии показал настоящую техасскую игру.

Дебур немного изменил сочетание звеньев, поэтому его игроки выглядели более эффективно в новых сочетаниях.

Продолжает удивлять Джо Павелски, который забил втором подряд матче этой серии. Остальные партнеры тоже в полном порядке.

Ожидать, что «Даллас» разгромно проиграет в предстоящем поединке не стоит. Он вполне может даже победить, пусть и не в основное время.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью — 4.50, на гостей — 2.15.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева могут забрать себе этот матч, но надо будет серьезно постараться.

Альтернативный прогноз: Игра получится упорной, поэтому закладываться на овертайм вполне даже стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.