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    «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» уже распрощался со всеми шансами на плей-офф. Но в последнем поединке смог расправиться с прямым конкурентом за девятую строчку в таблице конференции в лице «Калгари».

    Нет уверенности, что Хайнс останется тренировать клуб на предстоящий сезон, но в последнем матче регулярки его клуб настраивается дать серьезный бой куда более сбалансированной «Миннесоте».

    На данный момент у «Нэшвилла» 90 очков после 80 сыгранных матчей, а в последних матчах против «Миннесоты» не очень удовлетворительные результаты.

    «Миннесота»

    «Миннесота» в последних матчах не выглядит непобедимой, но, если она хочет избежать не очень благоприятного для себя посева в первом раунде плей-офф, необходимо побеждать в ближайшем матче против «Нэшвилла».

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    За пять последних встреч коллектив Эвасона выиграл всего лишь два раза, но на разборки с «хищниками» у клуба из Миннеаполиса вполне может хватить ресурсов.

    На данный момент «Миннесота» располагается на шестом месте в своей конференции и имеет 102 очка после 81 сыгранного матча. Выше по таблице ещё можно подняться, но для этого нужно побеждать в последнем матче регулярки и ждать осечек от соседей по таблице.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.48, на гостей — 2.62.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости вполне могут добыть необходимую победу

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается результативным

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.62.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.65.

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    «Нэшвилл» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Дикари» смогут улучшить турнирное положение?
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