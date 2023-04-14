В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» уже распрощался со всеми шансами на плей-офф. Но в последнем поединке смог расправиться с прямым конкурентом за девятую строчку в таблице конференции в лице «Калгари».

Нет уверенности, что Хайнс останется тренировать клуб на предстоящий сезон, но в последнем матче регулярки его клуб настраивается дать серьезный бой куда более сбалансированной «Миннесоте».

На данный момент у «Нэшвилла» 90 очков после 80 сыгранных матчей, а в последних матчах против «Миннесоты» не очень удовлетворительные результаты.

«Миннесота»

«Миннесота» в последних матчах не выглядит непобедимой, но, если она хочет избежать не очень благоприятного для себя посева в первом раунде плей-офф, необходимо побеждать в ближайшем матче против «Нэшвилла».

За пять последних встреч коллектив Эвасона выиграл всего лишь два раза, но на разборки с «хищниками» у клуба из Миннеаполиса вполне может хватить ресурсов.

На данный момент «Миннесота» располагается на шестом месте в своей конференции и имеет 102 очка после 81 сыгранного матча. Выше по таблице ещё можно подняться, но для этого нужно побеждать в последнем матче регулярки и ждать осечек от соседей по таблице.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.48, на гостей — 2.62.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости вполне могут добыть необходимую победу

Альтернативный прогноз: Матч ожидается результативным

Ставка: П2 с коэффициентом 2.62.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.65.