В пятом матче серии финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

На домашнем этапе серии «Ак Барс» добился одной победы и при равенстве отправился в Омск в проигрышном положении. Но на «G-Drive Арене» казанцы перевернули противостояние и приблизились к выходу в заключительный раунд — 3:1.

В пристрелочном матче на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» и «Авангард» презентовали крутой блокбастер. Сперва Дмитрий Кагарлицкий ввалил дубль, затем омичи спасли игру за 3 секунды до финальной сирены. Встреча запрыгнула овертайм, в котором победный гол врезал Кирилл Панюков — 3:2 ОТ.

Коэффициенты матча Ак Барс — Авангард 1X2Новым игрокам 2.253.503.20Фрибет$40

За упорным стартом последовал влет во второй игре. В лайве команду Зинэтулы Билялетдинова мочили 0:3, а две свои шайбы Казань забросила слишком поздно, чтобы можно было думать о камбэке — 2:3.

Все прогнозы на КХЛ

Как только раунд переехал в Омск, «Ак Барс» снова завалил «Авангард» в овертайме. На этот раз палачом соперников стал Вадим Шипачев, который в плей-офф отличился лишь дважды (3:2 ОТ). Еще один панч «ястребы» получили 7 апреля — 0:1. Единственный гол воткнул Дмитрий Воронков.

«Авангард»

После поражения в дебюте финала конференции «Авангард» оформил значимую победу перед трансфером в Омск. Однако на своей земле хозяева все провалили. В Казань они возвращаются в предкоматозном состоянии.

В первом матче серии «Авангард», уступая 0:2, настроил морально-волевые на самые высокие частоты, благодаря которым Омск в лице Корбэна Найта совершил камбэк. Увы, после шикарного спасения «ястребы» отлетели на второй минуте овертайма — 2:3 ОТ.

Единственную победу в серии команда Михаила Кравеца оформила 3 апреля — 3:2. В каждой двадцатиминутке «Авангард» бахнул по голу. Отличились Сведберг, Буше и Бродхерст. Перелома после восстановления равенства не случилось.

В дебютной встрече финала на «G-Drive Арене» «Авангард» гасил «барсов» в две шайбы, однако свое же преимущество выбросил в урну и был наказан за это в овертайме — 2:3 ОТ. Во втором матче Омск прикончила одна шайба — 0:1. Сами хоккеисты Кравеца нанесли всего 25 пустых бросков в створ.

Коэффициенты

Победу «Ак Барса» букмекеры рассматривают за 2.33, ничью — за 3.30, а победу «Авангарда» — за 3.10.

Прогноз

Даже домашняя арена не помогла «Авангарду» справиться с соперником, который прошлой осенью был главным разочарованием, а теперь близок к триумфу в финале конференции. «Ак Барсу» удалось добиться значимых побед на территории, где омичи могут казнить любого.

Теперь с максимально выгодным перевесом команда Билялетдинова телепортируется домой и получит ряд преимуществ. Это и игра при родных трибунах, и ментальное превосходство, которое способно трансформироваться в физическое. Кажется, серию «барсы» уже не отдадут . Продлевать ее тоже не станут.

Ставка

В Казани команда Билялетдинова будет стопроцентным фаворитом, в успех которого теперь охотно верится. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 2.33.

Во встрече такого калибра по умолчанию не может быть пробит «верх». Внимательные в защите команды побоятся допустить результативную срезку, поэтому тотал «меньше» — гарантированный исход. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит + ТМ 6.5 за 2.55.