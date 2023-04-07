В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

«Ванкувер» в последних встречах совсем не похож на тот клуб, который ещё недавно разрывал своих соперников по лиге.

Сейчас у «Кэнакс» четыре проигранных поединка кряду, и похоже коллектив Токкета уже завершил регулярку досрочно.

После 77 матчей у команды с западного побережья 75 очков и 12 место в своей конференции. В предстоящей игре шансы на успех будут, но «Чикаго» может преподнести сюрприз на волне успеха в последнем матче против «Калгари».

«Чикаго»

«Чикаго» смог остановить свою восьми матчевую проигрышную серию победой над «Калгари», которому очень нужны очки для выхода в плей-офф.

Коллектив Робертсона в том поединке сыграл выше всяких похвали, поэтому нужно хвалить клуб из Иллинойса за то, что он находит в себе силы изредка выдавать такие матчи.

Эта победа позволила «черным ястребам» подняться на предпоследнее место в западной конференции, хотя очков у «Чикаго» и «Анахайма» одинаковое на данный момент времени.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.50, на гостей — 3.75.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева сильнее, но последние результаты не позволяют рассчитывать на победу в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Ожидается голевой матч, поскольку соперники умеют забрасывать шайбы.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.75.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.