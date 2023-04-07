ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей Леандро ТроссардТроссард против Мудрика: Запасной план «Арсенала» превзошел мегатрансфер «Челси» Фрэнк ЛэмпардВторой раз в ту же реку. Почему возвращение Лэмпарда в «Челси» имеет смысл
    Все новости спорта

    Гости смогут одержать ещё одну победу?

    «Ванкувер» — «Чикаго». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 07 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года

    «Ванкувер»

    «Ванкувер» в последних встречах совсем не похож на тот клуб, который ещё недавно разрывал своих соперников по лиге.

    Сейчас у «Кэнакс» четыре проигранных поединка кряду, и похоже коллектив Токкета уже завершил регулярку досрочно.

    После 77 матчей у команды с западного побережья 75 очков и 12 место в своей конференции. В предстоящей игре шансы на успех будут, но «Чикаго» может преподнести сюрприз на волне успеха в последнем матче против «Калгари».

    «Чикаго»

    «Чикаго» смог остановить свою восьми матчевую проигрышную серию победой над «Калгари», которому очень нужны очки для выхода в плей-офф.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Коллектив Робертсона в том поединке сыграл выше всяких похвали, поэтому нужно хвалить клуб из Иллинойса за то, что он находит в себе силы изредка выдавать такие матчи.

    Эта победа позволила «черным ястребам» подняться на предпоследнее место в западной конференции, хотя очков у «Чикаго» и «Анахайма» одинаковое на данный момент времени.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.50, на гостей — 3.75.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева сильнее, но последние результаты не позволяют рассчитывать на победу в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Ожидается голевой матч, поскольку соперники умеют забрасывать шайбы.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Юта — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вегас — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сиэтл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ворскла — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Турон — Олимпик Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 15:55
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бухара — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ванкувер» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гости смогут одержать ещё одну победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры