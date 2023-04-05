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    Без гиперскоростей «Каролина» прикончит «Оттаву»

    «Каролина» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Оттава»
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    Джордан Мартинук
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «PNC-арене» 5 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2023 года

    «Каролина»

    В 76 играх регулярного чемпионата «Каролина» накрутила 107 очков, с которыми законсервировала себя на второй строчке в Восточной конференции. На 3 балла она отпрыгнула от третьего «Нью-Джерси».

    В конце марта «Каролина» приостановила и без того медленный победный поток из-за серии поражений, которая продержала «Харрикейнз» взаперти в течение трех туров.

    Два из трех раунда команда Рода Бриндамора смазала дома. При родной толпе на «PNC-арене» «Кейнс» уступили «Бостону» (3:4 Б) и «Тампе-Бэй» (0:4), после чего состоялся пустой выезд в Мичиган на матч с «Детройтом» (2:3).

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    К счастью, «Каролина» своевременно вернулась из комы. К ней начал подбираться «Нью-Джерси», поэтому победы вновь стали обязательной программой команды. В двух последних встречах «Харрикейнз» прихлопнули «Монреаль» (3:0) и «Айлендерс» (2:1).

    «Оттава»

    Канадский клуб из Онтарио откатал 77 матчей, в которых собрал 80 очков. В Восточной конференции он обосновался на 11-м месте без серьезных перспектив продвинуться выше.

    Один из последних выездов «Оттава» провела 26 марта. В тот вечер канадцы завалились на площадку «Пруденшал Центра», где попробовали на равных рубиться с «Нью-Джерси». Но дотянуться до третьей силы на Востоке не удалось (3:5).

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    • За потерей очков в Ньюарке последовала домашняя серия, в которую поместились три матча. В двух встречах команда Ди Джея Смита выиграла. Поочередно «Сенс» прикончили «Флориду» (5:2) и «Филадельфию» (5:4 ОТ).

    Дальше все стало более будничным. «Сенаторз» начали терять очки. Без шансов «Оттава» слила дерби «Торонто» (0:3), а после битвы при Онтарио канадцы пригнали в Огайо, где срезались «Коламбусу» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Каролину» букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 4.86, а на «Оттаву» — 4.56.

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    Прогноз

    После серии неудачных в плане результатов матчей «Харрикейнз» удалось вернуться в процесс майнинга двухочковых наборов в паре предыдущих туров. Следующей на очереди будет «Оттава».

    Во-первых, предстоящий матч «Каролина» проведет дома, во-вторых, список травмированных в ростере «Сенаторз» увеличился минимум до семи. Не все потери суперважные, но не могут не отразиться на команде такого уровня.

    Ставка

    В борьбе за вторую строчку на Востоке «Кейнс» с удовольствием перекусят андердогом, но при этом вваливать кучу сил ради разгрома хозяева не станут. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 6.5 за 2.70.

    В двух последних матчах «Каролина» напомнила лучшую версию себя: откатала идеальные в обороне встречи и пропустила всего 1 гол. Кажется, у «Сенс» шансы на серию заброшенных шайб сводятся к нулю. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Оттавы» меньше 2.5 за 2.10.

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    «Каролина» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на хоккей. Без гиперскоростей «Каролина» прикончит «Оттаву»
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