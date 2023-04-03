НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Питтсбург» одолел «Филадельфию»

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:5

В составе «рейнджеров» одну из шайб на свой счет записал Владимир Тарасенко. Три голевые передачи сделал Артемий Панарин. У столичной команды Александр Овечкин отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Миллер — 9 (Трочек, Панарин), 13:17 — 0:1. Лафренье — 16 (Хытил), 15:19 — 0:2. Какко — 15 (Миллер, Труба), 21:00 — 0:3. Строум — 19 (Овечкин, Карлсон), 33:23 — 1:3. Тарасенко — 17 (Трочек, Панарин), 45:53 — 1:4. Протас — 4 (Карлсон, Бэкстрем), 51:44 — 2:4. Зибанежад — 39 (бол., Кейн, Панарин), 54:14 — 2:5Вратари: Кемпер — ШестеркинШтраф: 33-19Броски: 28 (6+8+14) — 34 (9+8+17)

«Рейнджерс» поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции, на счету команды 101 очко. «Вашингтон» идет на 12-й строчке с 77 очками.

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:5

«Сент-Луис» — «Бостон» 3:4 Б

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич пропустил встречу из-за травмы. Защитник гостей Дмитрий Орлов забросил шайбу в овертайме, но ее отменили.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Бостон» — 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Дебраск — 25 (Фредерик), 5:51 — 0:1. Бертуцци — 7 (бол., Пастрняк, Линдхольм), 27:18 — 0:2. Стин — 1 (Грир, Фредерик), 28:02 — 0:3. Кайру — 35 (Шенн, Саад), 39:51 — 1:3. Крюг — 7 (Саад, Шенн), 49:47 — 2:3. Кайру — 36 (Врана, Шенн), 59:35 — 3:3Победный буллит: КойлВратари: Биннингтон — УльмаркШтраф: 8-12Броски: 38 (8+14+15+1) — 31 (12+12+5+2)

«Сент-Луис» — «Бостон» 3:4 Б

«Коламбус» — «Оттава» 4:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Марченко. «Коламбус» с 56 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Оттава» с 80 очками — на 11-й строчке.

«Коламбус» — «Оттава» 4:3 ОТ

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

В составе победителей по голу забили Еспери Котканиеми и Джордан Мартинук. Автором единственной шайбы «островитян» стал Жан-Габриэль Пажо. Голкипер Илья Сорокин отразил 33 броска из 35.

«Айлендерс» с 87 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Каролина» со 107 очками — на второй строчке.

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

«Питтсбург» — «Филадельфия» 4:2

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Также он по ходу матча набрал 28 минут штрафа. Защитник гостей Иван Проворов результативными действиями не отметился.

«Питтсбург» с 86 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.

«Питтсбург» — «Филадельфия» 4:2

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 6:1

«Виннипег» с 89 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» со 104 очками — на третьей строчке «Востока».

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 6:1

«Торонто» — «Детройт» 2:5

В составе победителей хет-трик оформил Дилан Ларкин. У «Мэйпл Лифс» голкипер Мэтт Мюррей был заменен на Илью Самсонова на 17-й минуте матча. Канадец отразил пять бросков из семи, россиянин — 13 из 15.

«Торонто» со 100 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 77 очками — на 12-й строчке.

«Торонто» — «Детройт» 2:5

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 1:4

Защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился ассистом, форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко очков не набрал.

«Лос-Анджелес» со 100 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 75 очками — на 12-й строчке.

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 1:4

«Калгари» — «Анахайм» 5:4

В составе «Флэймз» защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой.

«Калгари» с 87 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Канадская команда отстает от зоны плей-офф на два балла за пять матчей до окончания регулярного сезона. «Анахайм» (56) — предпоследний.