НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Питтсбург» одолел «Филадельфию»

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:5
В составе «рейнджеров» одну из шайб на свой счет записал Владимир Тарасенко. Три голевые передачи сделал Артемий Панарин. У столичной команды Александр Овечкин отметился ассистом.
«Рейнджерс» поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции, на счету команды 101 очко. «Вашингтон» идет на 12-й строчке с 77 очками.
«Сент-Луис» — «Бостон» 3:4 Б
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич пропустил встречу из-за травмы. Защитник гостей Дмитрий Орлов забросил шайбу в овертайме, но ее отменили.
«Коламбус» — «Оттава» 4:3 ОТ
Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Марченко. «Коламбус» с 56 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Оттава» с 80 очками — на 11-й строчке.
«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1
В составе победителей по голу забили Еспери Котканиеми и Джордан Мартинук. Автором единственной шайбы «островитян» стал Жан-Габриэль Пажо. Голкипер Илья Сорокин отразил 33 броска из 35.
«Айлендерс» с 87 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Каролина» со 107 очками — на второй строчке.
«Питтсбург» — «Филадельфия» 4:2
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Также он по ходу матча набрал 28 минут штрафа. Защитник гостей Иван Проворов результативными действиями не отметился.
«Питтсбург» с 86 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.
«Виннипег» — «Нью-Джерси» 6:1
«Виннипег» с 89 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» со 104 очками — на третьей строчке «Востока».
«Торонто» — «Детройт» 2:5
В составе победителей хет-трик оформил Дилан Ларкин. У «Мэйпл Лифс» голкипер Мэтт Мюррей был заменен на Илью Самсонова на 17-й минуте матча. Канадец отразил пять бросков из семи, россиянин — 13 из 15.
«Торонто» со 100 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 77 очками — на 12-й строчке.
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 1:4
Защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился ассистом, форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко очков не набрал.
«Лос-Анджелес» со 100 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 75 очками — на 12-й строчке.
«Калгари» — «Анахайм» 5:4
В составе «Флэймз» защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой.
«Калгари» с 87 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Канадская команда отстает от зоны плей-офф на два балла за пять матчей до окончания регулярного сезона. «Анахайм» (56) — предпоследний.