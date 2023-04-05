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    После победы в Казани «Авангард» качнет серию в свою пользу

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
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    «Авангард» в первом матче финала Востока
    В третьем матче серии финала Востока «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Апреля 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Авангард»

    После срезки в овертайме первой игры «Авангарду» было крайне важно добиться победы перед трансфером в Омск. С этой задачей «ястребы» справились почти без проблем. Домой они возвращаются с ничьей — 1:1.

    В дебютном матче финала Востока «Авангард» рубился с «Ак Барсом» в упорный хоккей, который довел игру до овертайма. По ходу встречи Омск отлетал в две шайбы, но включил камбэк-режим в третьей двадцатиминутке.

    Коэффициенты матча Авангард — Ак Барс

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    Оба гола в большинстве воткнул Корбэн Найт. Вторую шайбу 32-летний страйкер вонзил за 3.7 секунды до финальной сирены. В овертайме команда Михаила Кравеца билась около двух минут, после чего которых получила смертельный страйк — 2:3 ОТ.

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    Во второй встрече «Авангард» добился победы в основное время с минимальным преимуществом — 3:2. По голу вмазали Сведберг, Буше и Бродхерст, а вторую ответку Омск пропустил слишком поздно, чтобы волноваться по поводу возможного спасения «Ак Барса».

    «Ак Барс»

    Домашнее противостояние в финале Востока «Ак Барс» начал идеально: в двух периодах он забросил по шайбе. Дублем отметился Дмитрий Кагарлицкий. На его результативные удары Омск не отвечал до 9-й минуты третьего периода.

    Находясь в миллиметрах от победной цели, «Ак Барс» прошляпил фору в основное время, из-за чего лишние силы пришлось искать для овертайма. На этапе до первого гола точный удар вписал Кирилл Панюков —3:2 ОТ.

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    • После победы на характере в первом матче команда Зинэтулы Билялетдинова презентовала тухлое зрелище во второй игре. В лайве «Ак Барс» уступал в три шайбы. Крупный влет сохранял актуальность до 6-й минуты третьего периода. Тогда один гол отыграл Артем Лукоянов.

    Увы, второй гол «барсы» зарядили за 3 секунды до финальной сирены. Забил Дмитрий Юдин. Правда, «Авангард» даже не успел понервничать. Итог — поражение на «Татнефть-Арене» — 2:3.

    Коэффициенты

    Победу «Авангарда» букмекеры рассматривают за 2.30, ничью — за 3.60, а победу «Ак Барса» — за 2.95.

    Прогноз

    Добившись значимой победы в Казани, «Авангард» имеет реальные перспективы переломить ход серии на своем льду. Финал конференции в Омске — киношная история для парней Кравеца, которые при родных трибунах суперсовременной арены готовы смять любого. «Ак Барс» не является исключением.

    Ставка

    Помимо дополнительной заряженности из-за фактора домашней игры, омичи имеют психологическое преимущество. Да и физически команда выглядит сочнее. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.30.

    При этом впечатать «Ак Барс» в лед в лайт-режиме не получится. Как и на «Татнефть-Арене», придется ввалить минимум треху. Наш альтернативный вариант для ставки — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на хоккей. После победы в Казани «Авангард» качнет серию в свою пользу
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