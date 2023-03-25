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    Хозяева смогут заработать два важных очка?

    «Нэшвилл» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Сиэтл»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2023 года

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» наконец-то победил после трех поражений кряду и сделал это максимально убедительно, отправив семь шайб в ворота «Баффало».

    Однако даже после такой победы подопечных Хайнса нет никакой уверенности в том, что в предстоящем поединке против испытывающего проблемы с добычей результата «Сиэтлом», клуб из Теннеси сможет завоевать два очка.

    На данный момент у «Нэшвилла» 78 очков после 69 сыгранных матчей и какие-то варианты взобраться на восьмую строчку западной конференции все же имеются.

    «Сиэтл»

    У Хэкстола и его коллектива в последних матчах не очень вразумительные результаты, но кардинально на положении клуба «Сиэтла» это не сказывается.

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    За шесть последних поединков «Кракен» выиграли только две встречи и перед матчем с «хищниками» есть определённые опасения за результат.

    На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 85 очков после 70 сыгранных матчей и седьмое место в конференции. За четыре сыгранных матча против «Нэшвилла» коллективу с западного побережья удалось выиграть три раза.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.68, на гостей — 2.22.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяевам очки нужнее, поэтому им удастся победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной и обилия заброшенных шайб ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.85.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Нэшвилл» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева смогут заработать два важных очка?
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