В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» наконец-то победил после трех поражений кряду и сделал это максимально убедительно, отправив семь шайб в ворота «Баффало».

Однако даже после такой победы подопечных Хайнса нет никакой уверенности в том, что в предстоящем поединке против испытывающего проблемы с добычей результата «Сиэтлом», клуб из Теннеси сможет завоевать два очка.

На данный момент у «Нэшвилла» 78 очков после 69 сыгранных матчей и какие-то варианты взобраться на восьмую строчку западной конференции все же имеются.

«Сиэтл»

У Хэкстола и его коллектива в последних матчах не очень вразумительные результаты, но кардинально на положении клуба «Сиэтла» это не сказывается.

За шесть последних поединков «Кракен» выиграли только две встречи и перед матчем с «хищниками» есть определённые опасения за результат.

На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 85 очков после 70 сыгранных матчей и седьмое место в конференции. За четыре сыгранных матча против «Нэшвилла» коллективу с западного побережья удалось выиграть три раза.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.68, на гостей — 2.22.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяевам очки нужнее, поэтому им удастся победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной и обилия заброшенных шайб ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.85.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.