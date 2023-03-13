«Аризона»
Коллектив из одномерного штата в последних играх показывает довольно серьезный хоккей и не собирается сдаваться на милость «дикарям».
В последней игре против «Колорадо» клуб из Аризоны проиграл, но всего лишь в овертайме, а до этого выиграл два поединка подряд, забросив 10 голов.
«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе на 57 очков после 66 сыгранных встреч. В игре против «Миннесоты» ничего хорошего хозяевам не светит, хоть они и выиграли два последних домашних поединках.
«Миннесота»
«Миннесота» за семь последних поединков проиграла лишь одну встречу, и то по буллитам. В том злополучном проигранном матче сильнее оказался «Калгари».
В гостях у клуба Эвасона четыре победы подряд, и клубу из одноименного штата не хочется, чтобы она прерывалась в матче против «койотов».
На данный момент «Миннесота» идет на четвертом месте в своей конференции и имеет 83 очка за 66 сыгранный матчей. В игре против «Аризоне» гости являются однозначным фаворитом и обязаны не просто выигрывать, а громить с запасом откровенно слабого соперника.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.64, на ничью — 4.74, на гостей — 1.89.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости легко обыграют «Аризону».
Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно результативную игру.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 4.00.