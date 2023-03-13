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    Гости легко возьмут два очка в Аризоне?

    «Аризона» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 13 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет на «Маллет Арене» 13 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    Коллектив из одномерного штата в последних играх показывает довольно серьезный хоккей и не собирается сдаваться на милость «дикарям».

    В последней игре против «Колорадо» клуб из Аризоны проиграл, но всего лишь в овертайме, а до этого выиграл два поединка подряд, забросив 10 голов.

    «Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе на 57 очков после 66 сыгранных встреч. В игре против «Миннесоты» ничего хорошего хозяевам не светит, хоть они и выиграли два последних домашних поединках.

    «Миннесота»

    «Миннесота» за семь последних поединков проиграла лишь одну встречу, и то по буллитам. В том злополучном проигранном матче сильнее оказался «Калгари».

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    В гостях у клуба Эвасона четыре победы подряд, и клубу из одноименного штата не хочется, чтобы она прерывалась в матче против «койотов».

    На данный момент «Миннесота» идет на четвертом месте в своей конференции и имеет 83 очка за 66 сыгранный матчей. В игре против «Аризоне» гости являются однозначным фаворитом и обязаны не просто выигрывать, а громить с запасом откровенно слабого соперника.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.64, на ничью — 4.74, на гостей — 1.89.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости легко обыграют «Аризону».

    Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно результативную игру.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 4.00.

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    «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости легко возьмут два очка в Аризоне?
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