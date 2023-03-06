В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В дебюте серии «Металлург» Мг проиграл. Несмотря на несколько попыток прибить «Автомобилист», гостей самих вынесли с разницей в две шайбы — 2:4.

В стартовом матче «Магнитке» удалось открыть счет за три минуты до первого перерыва. Однако на шайбу Артема Минулина за 30 секунд до конца периода хозяева воткнули ответку. Дальше магнитогорцы только отыгрывались. Точный удар Голдобина — это все, на что «лисы» удосужились в остатке игры.

Во втором матче команда Ильи Воробьева снова пыталась прикончить «Автомобилист» и дважды была к этому близка в основное время. Увы, упустив преимущество, игра дошла до овертайма, где победу гостям пришлось ждать 24 минуты — 3:2 ОТ.

Все прогнозы на КХЛ

В первых двух периодах «Металлург Мг» выскакивал вперед. Забивали Коростелев и Лайпсик. За 2 минуты до финальной сирены «лисы» в очередной раз дали возможность сопернику спастись. Победную шайбу в раунде до первого гола ввалил Егор Яковлев.

«Автомобилист»

Уже на старте серии «Автомобилист» проникся атмосферой плей-офф. «Магнитка» заставила уральцев камбэчить. С этой задачей хозяева справились с запасом и добились победы в дебютной игре — 4:2.

Ключевой в том матче стала шайба Белоусова за 30 секунд до конца первого периода. Она позволила «Авто» сравнять счет, после чего хозяева катали матч увереннее, несмотря на еще один гол «Магнитки». За екатеринбуржцев также отличились Эберт, Волк и Широков.

Во втором заходе команда Николая Заварухина снова влипла в ситуацию, при которой нужно было себя вытаскивать. В отличие от первой игры, голы уральцам давались труднее.

В критический момент спасителем «Автомобилиста» стал Брукс Мэйсек, который зарядил дубль. Второй гол он запульнул за две минуты до финальной сирены. Но крутой камбэк по ходу встречи оказался перечеркнут в овертайме — 2:3 ОТ.

Коэффициенты

На «Металлург» Мг букмекеры выгружают коэффициент 2.35, на ничью — 3.60, а на «Автомобилист» — 2.85.

Прогноз

Во втором домашнем матче «Автомобилист» статистически переплюнул гостей по броскам в створ. Но добиться победы благодаря количеству не удалось. По ходу встречи уральцы только камбэчили, а затем срезались в овертайме. «Магнитка» возвращается домой с выполненной микрозадачей.

Отбывать номер и соглашаться на гостевые поражения Мэйсек, Широков и компания не планируют , поэтому в первом матче в Магнитогорске они снова будут терроризировать чужого вратаря, но на этот раз с прокачанной реализацией.

Ставка

Команда Заварухина способна перебить соперников на их льду и снова вырваться в фавориты серии. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит в матче за 2.17.

Традиционно эта пара пробьет стабильный по своим меркам тотал «больше». Командам нет смысла катать пассивный матч. Поэтому в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — «Автомобилист» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.27.