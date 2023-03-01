В первом матче серии 1/4 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 1 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В регулярном чемпионате «Салават» оказался вторым в Восточной конференции. В 68 матчах уфимцы достали 86 очков и лишь на 5 баллов откатились от лидера. Всего за сезон «юлаевцы» оформили 38 побед.

В течение регулярки «Салават Юлаев» пережил два совершенно непохожих друг на друга периода. Сперва он удачно пользовался кризисом соперников и рубился за лидерство на Востоке, затем серийно сливал матчи и скатывался вниз.

В конце сезона, когда решались задачи по распределению итоговых позиций, команда Виктора Козлова вновь взвинтила темп. В период с 7 по 15 февраля она зарядила шесть подряд побед, а после поражения от «Сибири» 18-го числа (1:2 Б) выиграла еще трижды.

Все прогнозы на КХЛ

В восьми встречах из девяти последних «Салават» не пропускал больше двух голов. В трех заключительных турах регулярки уфимцы пригвоздили «Автомобилист» (3:1), «Сибирь» (3:1) и «Магнитку» (2:1 Б).

«Адмирал»

«Адмирал» закончил регулярку на седьмом месте в Восточной конференции. В 68 матчах «моряки» присвоили 75 очков. Суммарно дальневосточная команда забросила 131 шайбу — меньше всех среди участников плей-офф.

Осеннюю кампанию «Адмирал» откатал в качестве одной из главных команд-сенсаций. В прайме «моряки» претендовали на топ-3. Тогда коллектив тащил Либор Шулак и вратари, влегкую выдававшие по 40+ сэйвов за игру.

В конце сезона бригада Леонида Тамбиева заглохла: в ее статистику начали серийно вкатываться поражения. В 2023-м году «Адмирал» провел безвыигрышный период, в который вошли пять подряд минусовых матчей.

Во второй половине февраля команда откатала пять встреч на «Фетисов-Арене». Дома она проиграла «Ак Барсу» (2:3, 0:3), срубила «Авто» (3:1) и отлетела в ответке (1:4), а также выкинула «Амур» из гонки за плей-офф (2:0). Последний тур чемпионата «Адмирал» сыграл в Хабаровске, где получил ответку от «тигров» (2:3).

Коэффициенты

На «Салават Юлаев» букмекеры выкатывают коэффициент 1.79, на ничью — 4.08, а на «Адмирал» — 4.12.

Прогноз

В преддверии плей-офф раунда «Салават Юлаев» выдал мощную серию. Команда Виктора Козлова выиграла в восьми матчах из девяти предыдущих и только раз пропустила больше гола.

Сверхпрочная защита «Салавата» станет одной из основных проблем для «Адмирала» . Его результативность далека от заоблачных показателей. На «Уфа-Арене» хозяева могут устроить вязкую игру, в которой оформят комфортную для себя победу.

Ставка

На своем льду «юлаевцы» — железные фавориты, которые начнут серию с победы через «низ». Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТМ 6.5 за 2.12.

Вероятно, при родных трибунах хоккеисты Козлова постараются избежать даже малейших проблем. В плей-офф мелочей не бывает, максимально важно фавориту стартовать безошибочно. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» не проиграет ни одного периода за 1.95.