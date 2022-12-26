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    В столичном дерби «Динамо» не остановит свою победную серию

    ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Москва
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    Иван Муранов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    ЦСКА

    После 41 матча в активе ЦСКА 57 очков, с которыми он занимает третье место в Западной конференции. От второго «Локомотива» «армейцы» отстают на 3 балла, имея на две сыгранных встречи меньше.

    Незадолго до перерыва в чемпионате ЦСКА выдал тухлый отрезок, в который поместились три поражения в четырех матчах. Последняя домашняя турнирная потеря накрыла московский клуб 7 декабря в игре с «Торпедо» (2:4).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Динамо

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    Слив раунд нижегородцам, команда Сергея Федорова отправилась на отдых, а по возвращении в регулярку ее ждала серия из трех командировочных туров. Дважды на чужом льду «армейцы» победили.

    Все прогнозы на КХЛ

    Сперва ЦСКА сгонял в Белоруссию, где уничтожил минское «Динамо» (5:1). Двумя днями позже москвичи заехали в Питер и вырвали победу у СКА в «армейском» дерби (2:1). Еще одну встречу бригада Федорова откатала в Ярославе, но осталась без очков в битве с «Локо» (1:3).

    «Динамо» Москва

    На балансе динамовцев хранятся 55 баллов после 43 матчей. Такая статистика оставляет команду на пятом месте в Западной конференции. По-прежнему она отстает от четвертого «Торпедо» по дополнительным показателям.

    Незадолго до паузы «Динамо» Москва дважды кряду потеряло очки, соперничая с топ-ребятами. На «Татнефть-Арене» столичный гость уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ), а на «ВТБ Арене» проиграл СКА (1:2 ОТ).

    Еще в одном матче перед отдыхом команда Алексея Кудашова прервала мини-серию без побед. Случилось это в разборках со «Спартаком» (2:1 Б). Этим раундом была запущена волна динамовцев без поражений.

    После паузы в чемпионате «Динамо» Москва ждала еще одна стычка со «Спартаком». В очередной драке бело-голубые уверенно победили (5:2). В других матчах они разобрали «Динамо» Минск (2:0) и «Трактор» (4:3 ОТ).

    Коэффициент

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.22, а на победу «Динамо» Москва — 4.46.

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    Прогноз

    После возобновления чемпионата ЦСКА успел провести пару сильных матчей, однако в разборках с мотивированными топ-клубами у него по-прежнему проблемы. В данный момент динамовцы смотрятся бодрее, а в очном раунде кажутся готовыми к сенсации на льду «армейцев».

    Победа в матче поможет бело-голубым сократить разрыв до дополнительных показателей в таблице, а это уже вероятная борьба за третье место. Пока бригада Кудашова находится в хорошей форме, она постарается не упустить такой жирный шанс.

    Ставка

    В преддверии выезда на территорию ЦСКА бело-голубые выдали набор мощных заходов, дающих право претендовать на +2 и в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой +1 за 1.94.

    В принципиальной игре команда Кудашова психологически настраивается выдать свой максимум. Учитывая ее нынешнюю форму, можно предположить, что ей хватит сил на три периода равной зарубы. Поэтому в качестве альтернативы предлагаем рассмотреть вариант — «Динамо» Москва не проиграет за 2.21.

    Однако откатать раунд успешно без заброшенных шайб на площадке «армейцев» невозможно. Следовательно, логично было бы зарядить на индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 с кэфом 2.28.

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    ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на хоккей. В столичном дерби «Динамо» не остановит свою победную серию
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