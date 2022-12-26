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    Серия «Авангарда» без поражений получит еще один матч в статистику

    «Авангард» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Барыс»
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    Павел Дедунов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2022 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Авангард»

    В 43 встречах «Авангард» заработал 52 очка, с которыми поднялся на четвертое место в Восточной конференции. От третьей «Сибири» омичи отстают на 3 балла, проведя при этом на 3 игры меньше.

    На паузу в КХЛ «Авангард» уходил не в лучшем настроении. Команда потерпела два поражения, причем дома, да еще и в матчах с соперниками, с которыми можно было сыграть иначе. Уступили омичи «Салавату» (1:3) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Авангард — Барыс

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    Однако после отдыха команда Михаила Кравеца вернулась на лед посвежевшей. В трех подряд раундах она победила. Свой чистый путь «ястребы» начали с ответки «Салавату Юлаеву» (2:1 Б). Реванш состоялся в Уфе.

    Все прогнозы на КХЛ

    На следующую встречу «Авангард» заехал в Астану, где сумел оформить волевую победу над «Барысом» (3:1). После энергозатратной игры в Казахстане хоккеисты Кравеца на своей территории вмазали «Амур» (3:1).

    «Барыс»

    Команда из Астаны вернулась на восьмое место в Восточной конференции. В данный момент она имеет 41 очко после 43 игр. Девятый «Амур» казахстанцы обходят на 1 балл, проведя на 2 встречи больше.

    В декабре «Барыс» успел зарядить 3-матчевую серию без поражений. Для клуба, который в текущей кампании серийно терпит неудачи, это было значимое достижение. Спринт казахстанцев начался 4 декабря. Дома они щелкнули «Салават» (2:1).

    Перед отдыхом команда Андрея Скабелки откатала сложнейший раунд с «Ак Барсом», победу над которым удалось стащить по буллитам (3:2 Б), а после перерыва астанинский клуб загасил «Нефтехимик» (3:1).

    Единственным, кто не вписался в компанию пострадавших, оказался именно «Авангард», которому «Барыс» проиграл 21 декабря дома (1:3). Зато в следующем матче парни Скабелки устроили бесшабашный замес с «Автомобилистом», отжав у лидера +2 (5:4 Б).

    Коэффициенты

    На «Авангард» букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.50, а на «Барыс» — 4.86.

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    Прогноз

    После паузы в КХЛ «ястребы» набрали неплохой темп и оформили три подряд победы. В небольшую серию команды влезла и игра с «Барысом» в Астане (3:1), и, кажется, в Омске подобный сценарий будет повторен.

    «Барыс», хоть и выдает сейчас мощные по индивидуальным возможностям результаты, не выдержит такой активности на дистанции. На «G-Drive Арене» хозяева своего не упустят.

    Ставка

    Супернападающие омичей сделают основную разницу в предстоящем матче. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 6.5 с коэффициентом 2.00.

    В этой встрече у хозяев будет минимум проблем по ходу игры, поэтому в качестве альтернативы можно смело брать исход — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.06.

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    «Авангард» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на хоккей. Серия «Авангарда» без поражений получит еще один матч в статистику
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