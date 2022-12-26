В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В 43 встречах «Авангард» заработал 52 очка, с которыми поднялся на четвертое место в Восточной конференции. От третьей «Сибири» омичи отстают на 3 балла, проведя при этом на 3 игры меньше.

На паузу в КХЛ «Авангард» уходил не в лучшем настроении. Команда потерпела два поражения, причем дома, да еще и в матчах с соперниками, с которыми можно было сыграть иначе. Уступили омичи «Салавату» (1:3) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

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Однако после отдыха команда Михаила Кравеца вернулась на лед посвежевшей. В трех подряд раундах она победила. Свой чистый путь «ястребы» начали с ответки «Салавату Юлаеву» (2:1 Б). Реванш состоялся в Уфе.

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На следующую встречу «Авангард» заехал в Астану, где сумел оформить волевую победу над «Барысом» (3:1). После энергозатратной игры в Казахстане хоккеисты Кравеца на своей территории вмазали «Амур» (3:1).

«Барыс»

Команда из Астаны вернулась на восьмое место в Восточной конференции. В данный момент она имеет 41 очко после 43 игр. Девятый «Амур» казахстанцы обходят на 1 балл, проведя на 2 встречи больше.

В декабре «Барыс» успел зарядить 3-матчевую серию без поражений. Для клуба, который в текущей кампании серийно терпит неудачи, это было значимое достижение. Спринт казахстанцев начался 4 декабря. Дома они щелкнули «Салават» (2:1).

Перед отдыхом команда Андрея Скабелки откатала сложнейший раунд с «Ак Барсом», победу над которым удалось стащить по буллитам (3:2 Б), а после перерыва астанинский клуб загасил «Нефтехимик» (3:1).

Единственным, кто не вписался в компанию пострадавших, оказался именно «Авангард», которому «Барыс» проиграл 21 декабря дома (1:3). Зато в следующем матче парни Скабелки устроили бесшабашный замес с «Автомобилистом», отжав у лидера +2 (5:4 Б).

Коэффициенты

На «Авангард» букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.50, а на «Барыс» — 4.86.

Прогноз

После паузы в КХЛ «ястребы» набрали неплохой темп и оформили три подряд победы. В небольшую серию команды влезла и игра с «Барысом» в Астане (3:1), и, кажется, в Омске подобный сценарий будет повторен.

«Барыс», хоть и выдает сейчас мощные по индивидуальным возможностям результаты, не выдержит такой активности на дистанции . На «G-Drive Арене» хозяева своего не упустят.

Ставка

Супернападающие омичей сделают основную разницу в предстоящем матче. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 6.5 с коэффициентом 2.00.

В этой встрече у хозяев будет минимум проблем по ходу игры, поэтому в качестве альтернативы можно смело брать исход — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.06.