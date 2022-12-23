В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 23 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 32 играх клуб из Пенсильвании нашел 42 очка, с которыми припарковался на пятом месте в Восточной конференции. На 1 балл «Пенс» опережают «Тампу» и «Рейнджерс», также претендующих на топ-5.

В декабре «Питтсбург» шел без поражений в течение восьми раундов. Семь матчей он затащил в основное время, а четырежды забрасывал по 4+ шайбы. Сказочный для «Пингвинз» период стартовал с экшена с «Вегасом» на родном льду (4:3).

После напряженной драки с лидером Запада команда Майка Салливана обезглавила «Сент-Луис» (6:2) и «Коламбус» (4:1), а затем ее ждали два захода с «Баффало». Оба были закрыты безошибочно (4:3 ОТ, 3:1).

Все прогнозы на НХЛ

Закончил серию «Питтсбург» разборками с «Далласом» (2:1) и «Флоридой» (4:2). Первое в этом месяце поражение «Пингвинз» потерпели в игре с будущим соперником — «Каролиной» (2:3). Но после неудачного выезда в Роли «Пенс» вернулись домой и стащили +2 у «Рейнджерс» (3:2).

«Каролина»

В 32 матчах «Харрикейнз» отвоевали 46 очков, благодаря которым зарулили на второе место на Востоке. Столько же баллов собрал третий «Торонто», от лидера конференции хоккеисты из Роли отстают на 6 пунктов.

До игры 7 декабря «Каролина» выдала 4-матчевую серию без поражений, а в упомянутый день она неожиданно потеряла очки в драке с «Анахаймом» (3:4 ОТ). После выезда в Калифорнию «Харрикейнз» сформировали новый вин-стрик.

Текущая серия побед держится шесть раундов, в пяти из которых команда Рода Бриндамора вырубала соперников в основное время. Свежая акция «Кейнс» стартовала с сухих побед над «Айлендерс» (3:0) и «Детройтом» (1:0).

Дальше ради побед пришлось выкладываться на сто процентов. С тонким перевесом «Каролина» дожала «Сиэтл» (3:2), «Даллас» (5:4 ОТ) и «Питтсбург» (3:2). Легче хоккеистам из Роли было в домашнем матче с «Нью-Джерси» (4:1).

Коэффициенты

Поставить на «Питтсбург» букмекеры предлагают за 2.34, на ничью — 4.16, а на «Каролину» — за 2.59.

Прогноз

На площадке «PPG Paints-арены» друг с другом сцепятся мощнейшие клубы, находящиеся в данный момент на подъеме. Однако в пользу «Харрикейнз» в предстоящем раунде играет их недавняя очная встреча.

В Роли команда Рода Бриндамора одержала верх, став единственной в декабре, сумевшей оставить «Пингвинз» без очков. Более того, для «Каролины» это была вторая победа из двух очных в текущем сезоне . Сейчас с ней не происходит ничего, что могло бы помешать выбить «три в ряд».

Ставка

Пока хоккеисты Бриндамора в прайме, они способны пройтись по любому сопернику, даже по «Питтсбургу», который и сам почти идеален. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 с кэфом 2.38.

В предстоящем матче мощный соперник на своем льду будет проходить испытание на ультранастройках, чего потребует и от гостей. Поэтому дополнительно можно рассмотреть вариант — «Каролина» забьет в каждом периоде за 3.50.

А если «Кейнс» сумеют взять встречу под контроль голами, то даже «Питтсбургу» будет трудно на это серьезно возразить. Следовательно, для ставки напрашивается исход, при котором «Каролина» не проиграет ни одного периода с кэфом 3.70.