НХЛ. «Торонто» разгромил «Тампу», «Питтсбург» одолел «Рейнджерс»

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 4:1

Единственный гол в составе «Тампы» забил российский форвард Владислав Наместников, отличившийся второй раз в сезоне. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, два гола «Торонто» забил в пустые ворота. Его визави Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Бантинг — 8 (Нюландер), 16:45 — 1:0. Мэттьюс — 17 (бол., Сандин, Марнер), 21:01 — 2:0. Наместников — 2 (Стэмкос), 44:09 — 2:1. Энгвалль — 6 (п.в., Кампф, Джиордано), 58:14 — 3:1. Нюландер — 19 (п.в., Ярнкрок), 59:28 — 4:1Вратари: Мюррей — Василевский (58:05 — 58:14, 58:47 — 59:28)Штраф: 4-6Броски: 40 (15+14+11) — 19 (4+4+11)

«Торонто» одержал первую победу за три матча и прервал серию «Тампы» из пяти выигранных встреч подряд.

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 4:1

«Филадельфия» — «Коламбус» 5:3

Один из голов у «Коламбуса» забил российский форвард Кирилл Марченко, отличившийся третий раз в сезоне. Он провел девятый матч в НХЛ. Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 34 броска из 38.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Коламбус» — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) Голы: Конекны — 13 (мен., Лотон), 13:48 — 1:0. Марченко — 3 (Кристиансен, Робинсон), 25:58 — 1:1. Джонсон — 8 (Годро, Лайне), 28:41 — 1:2. Фрост — 6 (Йорк, ван Римсдайк), 30:04 — 2:2. Типпетт — 9 (Фараби, Йорк), 34:18 — 3:2. Конекны — 14, 42:45 — 4:2. Пик — 3 (Рословик, Нюквист), 51:11 — 4:3. Типпетт — 10 (п.в.), 58:41 — 5:3Вратари: Харт — Тарасов (58:01 — 58:41)Штраф: 2-2Броски: 39 (13+13+13) — 33 (8+12+13)

«Филадельфия» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке Востока.

«Филадельфия» — «Коламбус» 5:3

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2

В составе победителей забил Евгений Малкин, для которого эта шайба стала 11-й в сезоне. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 24. Артемий Панарин и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Крайдер — 15 (Трочек), 0:22 — 0:1. Малкин — 11 (бол., Кросби), 34:24 — 1:1. Раст — 8 (бол., Жозеф, Зукер), 39:47 — 2:1. Кросби — 18 (Гюнцель, Ракелль), 48:40 — 3:1. Крайдер — 16 (Трочек, Бродзински), 50:03 — 3:2Вратари: Джерри — Шестеркин (58:08)Штраф: 6-6Броски: 24 (7+10+7) — 28 (8+10+10)

«Питтсбург» победил в восьмой раз за последние девять матчей и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на седьмой строчке.

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2

«Каролина» — «Нью-Джерси» 4:1

Голкипер победителей Петр Кочетков отразил 37 бросков. Форвард Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Котканиеми — 4 (Джарвис, де Хаан), 0:20 — 1:0. Стаал — 9 (Мартинук, Слэвин), 24:17 — 2:0. Терявяйнен — 2 (мен., Слэвин, Фаст), 26:21 — 3:0. Хьюз — 17 (Смит, Братт), 55:24 — 3:1. Ноесен — 6, 56:46 — 4:1Вратари: Кочетков — Ванечек (Блэквуд, 40:00)Штраф: 8-8Броски: 20 (7+6+7) — 38 (13+14+11)

«Каролина» одержала шестую победу подряд. «Дэвилз», в свою очередь, потерпели шестое поражение подряд.

«Каролина» — «Нью-Джерси» 4:1

«Виннипег» — «Оттава» 5:1

В составе хозяев шайбу забрасывали Кевин Стенлунд, Джош Моррисси, Сэм Ганье и Кайл Коннор, оформивший дубль. За гостей единственный гол забил Дрейк Батерсон. Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Оттава» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) Голы: Стенлунд — 1 (Густафссон, Юнссон Фьелльбю), 1:58 — 1:0. Моррисси — 6 (Демело, Коннор), 6:58 — 2:0. Батерсон — 11 (бол., Шабо, Дебринкэт), 8:28 — 2:1. Ганье — 6 (Диллон, Дюбуа), 19:47 — 3:1. Коннор — 14 (Моррисси, Демело), 21:02 — 4:1. Коннор — 15 (Дюбуа, Юнссон Фьелльбю), 34:23 — 5:1Вратари: Риттих — ТэлботШтраф: 4-2Броски: 24 (10+9+5) — 36 (16+7+13)

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции, «Оттава» идет на 14-й строчке «Востока».

«Виннипег» — «Оттава» 5:1

«Сиэтл» — «Сент-Луис» 5:2

Один из голов в составе «Сент-Луиса» забил российский форвард Павел Бучневич, забивший 11-й гол в сезоне. На счету Алексея Торопченко результативная передача. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко голевыми действиями не отметились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) Голы: Донато — 7 (Ларссон, Гики), 16:27 — 1:0. Соуси — 2 (Борген, Веннберг), 30:00 — 2:0. Спронг — 8 (Гики, Танев), 36:58 — 3:0. Маккэн — 15, 39:16 — 4:0. Парэйко — 2 (Браун, Торопченко), 45:59 — 4:1. Бучневич — 11 (бол., Крюг, Шенн), 50:54 — 4:2. Танев — 5 (п.в., Шварц, Данн), 55:47 — 5:2Вратари: Джонс — Грайсс (55:36 — 55:47)Штраф: 6-6Броски: 33 (10+16+7) — 24 (6+11+7)

«Сент-Луис» прервал серию из пяти побед и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» идет четвертым.

«Сиэтл» — «Сент-Луис» 5:2

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 4:1

«Лос-Анджелес» после 35 игр занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» после 33 матчей идет на 15-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Даути — 2 (бол., Копитар, Кемпе), 26:46 — 1:0. Ватрано — 6 (бол., Шаттенкирк, Сильферберг), 34:27 — 1:1. Иафалло — 3 (Дано, Мур), 39:39 — 2:1. Арвидссон — 9 (Калиев, Лизотт), 43:25 — 3:1. Фиала — 10 (Кемпе), 50:44 — 4:1Вратари: Копли — ДосталШтраф: 12-12Броски: 41 (12+16+13) — 25 (11+5+9)

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 4:1

«Сан-Хосе» — «Калгари» 3:7

«Калгари» занимает девятое место на Западе. «Сан-Хосе» — на 13-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:7 (1:2, 1:1, 1:4) Голы: Тоффоли — 12 (Дюбе, Линдхольм), 0:15 — 0:1. Дюбе — 7 (Линдхольм, Тоффоли), 0:30 — 0:2. Штурм — 9 (Майер), 14:58 — 1:2. Льюис — 7 (Ружичка, Андерссон), 30:04 — 1:3. Барабанов — 4 (Харрингтон, Нието), 39:23 — 2:3. Майер — 17 (Карлссон), 43:58 — 3:3. Кадри — 11 (Лучич, Юбердо), 50:04 — 3:4. Лучич — 2 (Юбердо), 56:43 — 3:5. Тоффоли — 13 (п.в., Линдхольм), 58:22 — 3:6. Кадри — 12 (Юбердо), 58:42 — 3:7Вратари: Раймер (56:50 — 58:22) — МаркстремШтраф: 9-11Броски: 27 (9+5+13) — 39 (12+12+15)