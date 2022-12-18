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    Россия добудет вторую крупную победу

    Россия — Белоруссия. Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч Кубка Первого канала 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Белоруссия
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    Никита Нестеров
    В матче Кубка Первого канала Россия сыграет с Белоруссией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 18 декабря. Начало запланировано на 14:30 мск. Россия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    После первого тура Россия с тремя очками запрыгнула на первое место в таблице, обогнав будущего соперника по дополнительным показателям. В предстоящем раунде решится судьба победителя.

    В дебютной встрече Кубка Первого канала Россия на правах железобетонного фаворита обезглавила сборную Казахстана — 6:2, причем сама пропустила первой спустя две минуты после начала матча.

    Однако быстро пропущенная шайба не стала шоком для команды Алексея Жамнова. Уже к перерыву она вела 2:1, а затем катала встречу в свое удовольствие.

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    Самым продуктивным страйкером в составе сборной России оказался 22-летний Дмитрий Воронков, оформивший дубль, а среди оборонительных игроков стоит выделить Никиту Нестерова, который запомнился двумя ассистами.

    Белоруссия

    В стартовом матче товарищеского мини-турнира Белоруссия влегкую забрала 3 очка, с которыми оказалась второй. Однако вопрос лидерства можно попытаться решить в мегасложном матче с Россией.

    Как и будущий соперник, Белоруссия была безжалостной по отношению к Казахстану в дебютной игре — 4:1. При этом относительно ровно команды выглядели только в первой двадцатиминутке, дальше белорусы провели личный мастер-класс.

    В той встрече казахстанцев казнил Владимир Алистров. В активе 21-летнего представителя минского «Динамо» был хет-трик. Между его голами свой вклад в общее дело внес Роман Горбунов.

    За три периода Белоруссия нанесла в створ чужих ворот 22 броска. По этому показателю она даже уступила Казахстану, однако надежная игра молодого голкипера Алексея Колосова уберегла команду Крэйга Вудкрофта от возможной сенсации.

    Коэффициенты

    Поставить на победу России букмекеры дают возможность за 1.32, на ничью — за 6.05, а на Белоруссию — за 7.60.

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    Прогноз

    В прошлом матче российская команда выдала мегаперфоманс, который от нее и ждали. Раунд с Казахстаном показал, что катать товарищеский турнир на минималках сборная не планирует, поэтому и в следующем заходе ожидаем игру фаворита на полных мощностях.

    Белоруссия, конечно, постарается продержаться как можно дольше, однако судьба второго матча, кажется, предрешена. Фаворит обязан закрывать встречу с большим запасом.

    Ставка

    Для сборной России Кубок Певрого канала в данный момент является единственной площадкой, где можно показать себя, поэтому во второй игре победу она постарается добыть крупную. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал России больше 4 за 2.08.

    Разумеется, с таким количеством голов очки у команды Жамнова не отберут, поэтому в качестве альтернативного варианта можно взять исход — Россия победит + ТБ 5.5 за 2.20.

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    Россия — Белоруссия: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на хоккей. Россия добудет вторую крупную победу
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