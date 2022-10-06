В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 6 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Высокая конкуренция в Восточной конференции опустила казанский гранд на четвертое место. В 13 встречах «Ак Барс» заработал 18 очков и отклеился от лидера на 4 балла.

На «Татнефть Арене» «Ак Барсу» сейчас очки достаются трудно. В четырех последних домашних играх казанцы потерпели два поражения, а одну победу выстрадали в овертайме.

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В одном из неудачных матчей в родных стенах команда Олега Знарка всухую проиграла «Спартаку» (0:2). Правда, в паре следующих заходов казанцы на родной арене хлопнули «Трактор» (3:2), а в Уфе — растоптали «Салават Юлаев» (3:0).

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Далее команду ждал выезд в Екатеринбург, где ее разгромил мощный «Автомобилист» (2:5). Вернувшись на «Татнефть Арену», «Ак Барс» затащил победу над «Амуром» в овертайме (3:2 ОТ) и таким же способом слил встречу «Авто» (4:5 ОТ).

«Автомобилист»

Несмотря на травмы и недавние поражения, «Авто» по-прежнему удерживает первую позицию на Востоке с 21 очком после 14 игр. При этом екатеринбуржцы уже успели забросить 52 шайбы, а это самая высокая результативность в КХЛ прямо сейчас.

Еще недавно «Автомобилист» козырял крутой серией домашних побед, которая прожила 8 матчей, последнее гостевое поражение догнало уральцев 20-го сентября в драке с «Барысом» (0:2).

После выезда в Нур-Султан команда Николая Заварухина приземлилась в Новосибирске, где вырубила «Сибирь» (5:3). Домой «Автомобилист» вернулся позже ради побед над «Куньлунем» (6:1) и «Ак Барсом» (5:2).

Первый на своем льду жесткий облом ударил по «Автомобилисту» 2-го октября — спасибо нужно сказать «Салавату» (0:4). Зато спустя 2 дня екатеринбуржцы в Казани снова нагнули «Ак Барс» — в овертайме победу принес Брукс Мэйсек (5:4 ОТ).

Коэффициенты

В предстоящем матче победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.32, а победа «Автомобилиста» — в 3.66.

Прогноз

Минимум 7 голов заряжали команды в двух предыдущих очных матчах. Однако в этот раз бригада Знарка, уставшая от поражений, проведет максимально осторожную игру в обороне , иначе «Авто» не удержать.

Ставка

В личных разборках команды уже настреляли достаточно голов, пришло время провести более приземленную игру. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.95.