ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гризманн, Мбаппе и БенземаВ ожидании ЧМ-2022. Чемпионы на грани провала? Хулен ЛопетегиЖертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги? Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
    Все новости спорта

    В третьем заходе «Ак Барса» и «Автомобилиста» голов поубавится?

    «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 6 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Первый матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» в Казани
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 6 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 06 Октября 2022 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •

    «Ак Барс»

    Высокая конкуренция в Восточной конференции опустила казанский гранд на четвертое место. В 13 встречах «Ак Барс» заработал 18 очков и отклеился от лидера на 4 балла.

    На «Татнефть Арене» «Ак Барсу» сейчас очки достаются трудно. В четырех последних домашних играх казанцы потерпели два поражения, а одну победу выстрадали в овертайме.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Автомобилист

    1X2Новым игрокам
  • 1.834.003.90Фрибет$40
    •

    В одном из неудачных матчей в родных стенах команда Олега Знарка всухую проиграла «Спартаку» (0:2). Правда, в паре следующих заходов казанцы на родной арене хлопнули «Трактор» (3:2), а в Уфе — растоптали «Салават Юлаев» (3:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее команду ждал выезд в Екатеринбург, где ее разгромил мощный «Автомобилист» (2:5). Вернувшись на «Татнефть Арену», «Ак Барс» затащил победу над «Амуром» в овертайме (3:2 ОТ) и таким же способом слил встречу «Авто» (4:5 ОТ).

    «Автомобилист»

    Несмотря на травмы и недавние поражения, «Авто» по-прежнему удерживает первую позицию на Востоке с 21 очком после 14 игр. При этом екатеринбуржцы уже успели забросить 52 шайбы, а это самая высокая результативность в КХЛ прямо сейчас.

    Еще недавно «Автомобилист» козырял крутой серией домашних побед, которая прожила 8 матчей, последнее гостевое поражение догнало уральцев 20-го сентября в драке с «Барысом» (0:2).

    После выезда в Нур-Султан команда Николая Заварухина приземлилась в Новосибирске, где вырубила «Сибирь» (5:3). Домой «Автомобилист» вернулся позже ради побед над «Куньлунем» (6:1) и «Ак Барсом» (5:2).

    Первый на своем льду жесткий облом ударил по «Автомобилисту» 2-го октября — спасибо нужно сказать «Салавату» (0:4). Зато спустя 2 дня екатеринбуржцы в Казани снова нагнули «Ак Барс» — в овертайме победу принес Брукс Мэйсек (5:4 ОТ).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.32, а победа «Автомобилиста» — в 3.66.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Минимум 7 голов заряжали команды в двух предыдущих очных матчах. Однако в этот раз бригада Знарка, уставшая от поражений, проведет максимально осторожную игру в обороне, иначе «Авто» не удержать.

    Ставка

    В личных разборках команды уже настреляли достаточно голов, пришло время провести более приземленную игру. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на хоккей. В третьем заходе «Ак Барса» и «Автомобилиста» голов поубавится?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры