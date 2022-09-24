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    «Локомотив» заберет 2 очка в слабом по результативности матче?

    «Локомотив» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Адмирал»
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    Максим Летунов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 24 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Локомотив»

    В девяти матчах ярославцам удалось поднять 11 очков. Плюсовая разница голов (23:19) дает команде право занять пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

    После двух побед в трех стартовых встречах «Локомотив» накрыла 3-матчевая серия поражений. В неподходящий момент он нарвался на прайм-версии «Витязя» (3:4 ОТ), ЦСКА (2:3) и СКА (2:3).

    Коэффициенты матча Локомотив — Адмирал

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    Серию лузов команда Игоря Никитина отправила в прошлое 17-го сентября. На своей площадке «железнодорожники» получили реванш в разборках с «Витязем» (1:0 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Микросенсацию «Локомотив» сделал двумя днями позже, вырубив на «ВТБ Арене» московское «Динамо» (3:1). Плюс два балла «Локо» урвал еще в одном раунде с «Витязем» (1:2).

    «Адмирал»

    Герои Владивостока откатали девять матчей, в которых взяли 9 баллов. С нулевым балансом забитых и пропущенных команда опустилась на седьмую позицию на Востоке.

    В начале регулярного сезона «Адмирал» потерпел три поражения в четырех играх. При этом в одном матче андердог осилил ничью с «Ак Барсом», которому уступил в овертайме (1:2 ОТ).

    После встречи в Казани команда Леонида Тамбиева выбила три подряд победы на родной площадке. Мощную по своим меркам серию она выдала в разборках с «Куньлунем» (3:1) и «Салаватом» (2:0, 2:1 ОТ).

    Еще два раунда на «Фетисов Арене» «Адмирал» провел против «Металлурга» Мг. Правда, в обеих встречах хозяева ничего не смогли предъявить «лисам», за что были наказаны (0:2, 1:3).

    Коэффициенты

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, зарядить на ничью можно за 4.90, а взять победу «Адмирала» — за 5.95.

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    Прогноз

    В среду закончилась домашняя серия «Адмирала», в период которой владивостокцы взяли три победы. До этого на выезде команда провела четыре встречи, в одной из которых взяла 2 балла.

    С крепкими командами уровня «Локо» «моряки» на чужом льду чувствуют себя неплохо, но класс соперников решает. Ярославцы дома будут бесспорными фаворитами, однако для успешного результата им придется повозиться в образцовой защитой «Адмирала».

    Ставка

    Четко осознавая свой статус андердога, команда Тамбиева откатает встречу максимально закрыто. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.32.

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    «Локомотив» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» заберет 2 очка в слабом по результативности матче?
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