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    Еще одна игра «Северстали» будет событийной?

    «Северсталь» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Москва
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    Николай Демидов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 22 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    В восьми играх регулярного чемпионата череповецкий клуб сумел заработать 9 очков и сделать плюсовой разницу голов (24:21), благодаря которой он упал на восьмую строчку в Западной конференции.

    Проведя восемь раундов в регулярке, «Северсталь» взяла 4 победы и столько же раз проиграла. При этом семь поединков закончились результативно, с 5+ заброшенными шайбами.

    Мини-серию побед парни Андрея Разина выдали только один раз — с 6 по 9 сентября они успели вырубить «Металлург» Мг в суперматче (4:3 ОТ) и разобрать ЦСКА (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Закрыв упомянутые игры, «сталь» трижды уступила в четырех заходах. Сперва она подписалась на разгром от СКА (1:4), а после победы над «Динамо» Минск (5:2) череповецкий клуб еще раз пострадал от СКА (1:2 Б) и нарвался на ответку от «Динамо» Минск (2:3).

    «Динамо» Москва

    Динамовцы зарубились в восьми встречах, в которых заработали 10 очков, зарядили 20 голов и 13 пропустили. В Западной конференции они занимают четвертую позицию.

    В очередные разборки в регулярке «Динамо» Москва ворвалось идеально — три победы в трех играх, причем каждую сине-белые забрали с форой в 2+ шайбы.

    Первое поражение накрыло команду Алексея Кудашова во время выезда на площадку СКА (1:4), после которого столичная банда без единой пропущенной шайбы успела вырубить «Витязь» (0:2) и «Сочи» (0:2).

    Однако после сухих матчей не все сложилось так идеально. На «ВТБ Арене» «Динамо» Москва в очередной раз проиграло СКА (2:3) и не смогло разобраться с «Локомотивом» (1:3).

    Коэффициенты

    В этой игре победа «Северстали» оценивается в 2.43, с коэффициентом 2.47 можно поставить на победу «Динамо» Москва, а ничью букмекеры рассматривают за 3.94.

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    Прогноз

    Команда Андрея Разина не всегда выигрывает, зато часто заканчивает матч тоталом «больше». Минимум 5 голов было забито в семи встречах из восьми. А поскольку в Череповец едет любящее атакующий хоккей «Динамо», заброшенных шайб в изобилии также стоит ждать.

    Ставка

    Вероятно, в «Ледовом» снова будет жара. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.04.

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    «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на хоккей. Еще одна игра «Северстали» будет событийной?
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