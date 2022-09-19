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    «Магнитка» продолжит набирать очки в играх с андердогами?

    «Адмирал» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч КХЛ 19 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Металлург» Мг
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    Леонид Метальников
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Фетисов Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2022 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Адмирал»

    Команда, представляющая в Лиге Владивосток, в семи матчах урвала девять баллов и оформила плюсовую разницу голов — 14:10. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на третьем месте.

    Три поражения в четырех встречах — таким получился старт «Адмирала» в новом сезоне. В дебютной игре чемпионата «моряки» уступили «Куньлуню» (1:3).

    Коэффициенты матча Адмирал — Металлург Мг

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    Свое команда Леонида Тамбиева взяла во встрече с «Сочи» (4:1), после которой владивостокцы не сумели продавить с «Спартак» (1:2), а позже — провели топ-матч с «Ак Барсом», отдав победу в овертайме (1:2 ОТ).

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    Хороший перфоманс в Казани взбодрил парней Тамбиева, которые урвали 6 очков в трех следующих заходах. Победный стрик состоял из матча с «Куньлунем» (3:1) и двух стыковых встреч с «Салаватом» (2:0, 2:1 ОТ).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы в семи играх получили 10 очков, правда, разница голов у них сейчас нулевая — 22:22. Эти цифровые данные закидывают команду на второе место в рейтинге Востока.

    Чемпионат начался для «Металлурга» Мг в бешеном темпе — слишком крутыми были его соперники на старте. Сперва «лисы» пережили позор в матче на Кубок Открытия с ЦСКА (2:6).

    Во второй игре команда Ильи Воробьева вырубила «Торпедо» в результативной драке (5:4), после которой собственноручно отдала победы «Северстали» (3:4 ОТ) и «Амуру» (4:5 ОТ).

    Три слитых матча в четырех раундах — сомнительная статистика, которую «Магнитка» начала улучшать. В игре 10-го сентября она хлопнула в овертайме «Спартак» (2:1 ОТ), а позже в Хабаровске дважды проехалась по «Амуру» (3:0, 3:2).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Адмирала» в этой встрече букмекеры предлагают за 3.58, ничья оценивается в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 1.80.

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    Прогноз

    После серии турнирных потерь «Магнитка» вновь вклинилась в список лидеров конференции, где всего на 1 балл обходит «Адмирал».

    Как бы сенсационно это ни звучало, но магнитогорцам в очном заходе нужно отрываться, поэтому разговаривать с владивостокцами она будет с позиции силы.

    Ставка

    У команды Воробьева есть в данный момент все, чтобы без нервов оправдать звание предматчевых фаворитов, сделав это с хорошим запасом. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 2.06.

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    «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» продолжит набирать очки в играх с андердогами?
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