В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Фетисов Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Команда, представляющая в Лиге Владивосток, в семи матчах урвала девять баллов и оформила плюсовую разницу голов — 14:10. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на третьем месте.

Три поражения в четырех встречах — таким получился старт «Адмирала» в новом сезоне. В дебютной игре чемпионата «моряки» уступили «Куньлуню» (1:3).

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Свое команда Леонида Тамбиева взяла во встрече с «Сочи» (4:1), после которой владивостокцы не сумели продавить с «Спартак» (1:2), а позже — провели топ-матч с «Ак Барсом», отдав победу в овертайме (1:2 ОТ).

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Хороший перфоманс в Казани взбодрил парней Тамбиева, которые урвали 6 очков в трех следующих заходах. Победный стрик состоял из матча с «Куньлунем» (3:1) и двух стыковых встреч с «Салаватом» (2:0, 2:1 ОТ).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы в семи играх получили 10 очков, правда, разница голов у них сейчас нулевая — 22:22. Эти цифровые данные закидывают команду на второе место в рейтинге Востока.

Чемпионат начался для «Металлурга» Мг в бешеном темпе — слишком крутыми были его соперники на старте. Сперва «лисы» пережили позор в матче на Кубок Открытия с ЦСКА (2:6).

Во второй игре команда Ильи Воробьева вырубила «Торпедо» в результативной драке (5:4), после которой собственноручно отдала победы «Северстали» (3:4 ОТ) и «Амуру» (4:5 ОТ).

Три слитых матча в четырех раундах — сомнительная статистика, которую «Магнитка» начала улучшать. В игре 10-го сентября она хлопнула в овертайме «Спартак» (2:1 ОТ), а позже в Хабаровске дважды проехалась по «Амуру» (3:0, 3:2).

Коэффициенты

Поставить на победу «Адмирала» в этой встрече букмекеры предлагают за 3.58, ничья оценивается в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 1.80.

Прогноз

После серии турнирных потерь «Магнитка» вновь вклинилась в список лидеров конференции , где всего на 1 балл обходит «Адмирал».

Как бы сенсационно это ни звучало, но магнитогорцам в очном заходе нужно отрываться, поэтому разговаривать с владивостокцами она будет с позиции силы.

Ставка

У команды Воробьева есть в данный момент все, чтобы без нервов оправдать звание предматчевых фаворитов, сделав это с хорошим запасом. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 2.06.