«Амур»
По итогам четырех матчей клуб из Хабаровска имеет 4 очка и негативную разницу голов — 10:13, из-за которой он занимает седьмое место в Восточной конференции.
Текущий сезон «Амур» начал с 4-матчевого выездного турне, стартовавшего в Москве. В столице хабаровчане старались в равных условиях биться со «Спартаком», но индивидуальные ошибки гостей негативно отразились на результате (2:3).
Коэффициенты матча Амур — Куньлунь Ред Стар
Первая победа приземлилась в статистику «Амура» 4-го сентября. В Мытищах команда Вадима Епанчинцева разобрала «Куньлунь» (2:0), а спустя пару дней хабаровчан размазали нижегородские парни в форме «Торпедо» (1:6).
На последний в выездном цикле матч «Амур» сгонял в Магнитогорск, где сумел ошарашить «Магнитку» двумя камбэками по ходу встречи и вырвать победу в овертайме (5:4 ОТ). Спастись от поражения, а затем зарядить важнейший гол на 20-й секунде мини-периода хабаровчанам помог Иван Николишин.
«Куньлунь»
В новом сезоне пекинский проект вновь терпит неудачи. Сыграв в пяти матчах, «Ред Стар» удалось взять 3 очка и забить всего 5 голов, в то время как сама «звезда» пропустила 12. На Западе она идет десятой.
Регулярный чемпионат «Куньлунь» открыл разборками с дальневосточными андердогами. При этом в первой игре она успешно в них вклинилась, хлопнув в Мытищах «Адмирал» (3:1).
После той встречи команда Грега Айэленда взяла паузу в вопросе побед. Каждый матч из четырех дальнейших она закрывала в статусе проигравшей, но даже в серой полосе аутсайдеру Запада перепало одно очко.
Стрик из лузов стартовал с матча против «Амура» (0:2), после чего были стыковые раунды с «Сибирью». В одном команда дралась до серии буллитов (1:2 Б), а в другом — была стерта за 60 минут (0:4). Позже «Куньлунь» успел скатать встречу с «Адмиралом», в которой также выглядел вяло (1:3).
Коэффициенты
В матче аутсайдеров Лиги букмекеры считают, что «Амур» будет сильнее — 2.13, в то время как на «Куньлунь» они дают коэффициент 2.93. На ничью можно поставить за 3.90.
Прогноз
В отличие от проигравшего в четырех подряд встречах «Куньлуня»,
Ставка
В этом матче хозяева не только разберутся со «звездой», но и незначительно прокачают статистику по заброшенным шайбам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 1.96.