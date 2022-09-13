В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

По итогам четырех матчей клуб из Хабаровска имеет 4 очка и негативную разницу голов — 10:13, из-за которой он занимает седьмое место в Восточной конференции.

Текущий сезон «Амур» начал с 4-матчевого выездного турне, стартовавшего в Москве. В столице хабаровчане старались в равных условиях биться со «Спартаком», но индивидуальные ошибки гостей негативно отразились на результате (2:3).

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Первая победа приземлилась в статистику «Амура» 4-го сентября. В Мытищах команда Вадима Епанчинцева разобрала «Куньлунь» (2:0), а спустя пару дней хабаровчан размазали нижегородские парни в форме «Торпедо» (1:6).

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На последний в выездном цикле матч «Амур» сгонял в Магнитогорск, где сумел ошарашить «Магнитку» двумя камбэками по ходу встречи и вырвать победу в овертайме (5:4 ОТ). Спастись от поражения, а затем зарядить важнейший гол на 20-й секунде мини-периода хабаровчанам помог Иван Николишин.

«Куньлунь»

В новом сезоне пекинский проект вновь терпит неудачи. Сыграв в пяти матчах, «Ред Стар» удалось взять 3 очка и забить всего 5 голов, в то время как сама «звезда» пропустила 12. На Западе она идет десятой.

Регулярный чемпионат «Куньлунь» открыл разборками с дальневосточными андердогами. При этом в первой игре она успешно в них вклинилась, хлопнув в Мытищах «Адмирал» (3:1).

После той встречи команда Грега Айэленда взяла паузу в вопросе побед. Каждый матч из четырех дальнейших она закрывала в статусе проигравшей, но даже в серой полосе аутсайдеру Запада перепало одно очко.

Стрик из лузов стартовал с матча против «Амура» (0:2), после чего были стыковые раунды с «Сибирью». В одном команда дралась до серии буллитов (1:2 Б), а в другом — была стерта за 60 минут (0:4). Позже «Куньлунь» успел скатать встречу с «Адмиралом», в которой также выглядел вяло (1:3).

Коэффициенты

В матче аутсайдеров Лиги букмекеры считают, что «Амур» будет сильнее — 2.13, в то время как на «Куньлунь» они дают коэффициент 2.93. На ничью можно поставить за 3.90.

Прогноз

В отличие от проигравшего в четырех подряд встречах «Куньлуня», «Амур» имеет определенные успехи , включая победу над «Ред Стар» и суперматч с «Магниткой». Команда из Хабаровска находится в лучшем расположении духа, а в их очной игре изменится лишь количество голов, которые забьют «тигры».

Ставка

В этом матче хозяева не только разберутся со «звездой», но и незначительно прокачают статистику по заброшенным шайбам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 1.96.