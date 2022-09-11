В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 11 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославцы в четырех заходах взяли 5 очков, забросили 13 шайб и вытащили 11 из своих ворот. С такими статистическими данными команда залетела на шестую позицию в Западной конференции.

На первый матч в сезоне «Локомотива» приехал в Екатеринбург, где неплохо начал встречу с «Автомобилистом», однако мощные ребята с «Уральца» с запасом ответили гостям на их попытку забрать очки (2:4).

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Смазанный старт не помешал парням Игоря Никитина заработать минимум 1 балл в каждой следующей встрече. Более того, после поражения от «Авто» «Локо» уверенно вкатился в матч с «Трактором», которого размазал на его же площадке (4:0).

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Следующую победу «Локомотив» забрал в домашней игре с «Нефтехимиком», удержав фору, добытую в третьем периоде (4:3). А в гостевой драке с «Витязем» 9-го сентября «Локо» выкинул белый флаг в овертайме (3:4 ОТ).

ЦСКА

Действующие чемпионы на старте новой кампании успели растранжирить 4 балла. Столько же очков они взяли в течение четырех игр. Имея негативный результативный баланс (13:15), москвичи приземлились на восьмом месте на Западе.

В дебюте сезона в список достижений ЦСКА прилетел Кубок Открытия, в матче за который московская команда вырубила «Металлург» Мг, проигрывая в лайве 0:2. Мощное возвращение «армейцев» принесло им крупную победу (6:2).

На волне успеха команда Сергея Федорова принимала «Нефтехимик» во втором матче. Но бумажный расклад сил в преддверии игры помяли и выбросили андердоги из Нижнекамска, которые устроили в столице жаркие разборки. Правда, в овертайме красно-синие поставили гостей на место (5:4 ОТ).

После двух мощных выступлений ЦСКА дважды нарвался на крупные поражения. На этот раз без чудо-камбэков команда провела встречи с «Ак Барсом» (1:5) и «Северсталью» (1:4).

Коэффициенты

В матче в Ярославле на «Локомотив» букмекеры выгружают кэф 2.48. То же самое с победой ЦСКА — 2.48. На ничью можно поставить за 4.04.

Прогноз

К очной встрече команды подходят в разном состоянии. Но объединяет их умение забивать , следовательно, в матче 11-го сентября они должны выдать супершоу с высокой результативностью и открытым хоккеем.

Ставка

Данная встреча может стать самой событийной в спортивном плане во всей воскресной программе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.00.