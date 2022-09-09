В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Сибирь Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

После трех матчей на турнирный счет новосибирцев перевели 4 очка. Сейчас команда занимает второе место на Востоке, имея самые скромные показатели по забитым и пропущенным — 4:2.

В новый сезон «Сибирь» явно вкатывается в энергосберегающем режиме. В дебютном матче текущей кампании команда в «Большом» спокойно переиграла «Сочи» (2:0).

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После сухой победы в Краснодарском крае хоккеистов Андрея Мартемьянова принял «Спартак», в матче с которым новосибирцы пострадали всего от одной столичной шайбы (0:1).

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Наиболее серьезной по своим событиям оказалась третья встреча, где «Сибирь», несмотря на лидерство в счете и общее превосходство на льду, прозевала камбэк «Куньлуня», из-за которого второй балл пришлось выгрызать в серии буллитов (2:1 Б).

«Куньлунь»

В Западной конференции единственный в Лиге представитель КНР находится сейчас на девятом месте. В трех матчах в копилку «Ред Стар» упали 3 очка. За этот небольшой период команда успела забить 4 гола, пропустив пять в ответ.

Со свежими силами «Куньлунь» устроил прием «Адмиралу» в первой встрече сезона. Мощный второй период с тремя заброшенными шайбами и продуктивная игра Джереми Смита на раме (29 сейвов — 96.67%) дали старт победам китайского клуба в новой кампании (3:1).

На матче с «Адмиралом» турнирные радости «Куньлуня» временно заморозились. Во втором испытании парни Грега Айэленда бессильно смотрелись на фоне «Амура» (0:2).

А вот третий заход в Мытищах закончился для «Ред Стар» локальным успехом. В битве с «Сибирью» пекинцы спаслись от поражения и продержались до серии буллитов. Выиграть в послематчевых бросках хозяевам не удалось (1:2 Б), но свой балл они честно заслужили.

Коэффициенты

В домашнем матче «Сибири» на победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1.77. Ничейный вариант рассматривается за 4.14, а победа «Куньлуня» — за 3.84.

Прогноз

В Мытищах новосибирцы контролировали игру, но не добили «Ред Стар» в основное время и рубились за победу в серии буллитов. В домашнем матче ситуация должна измениться — команда Мартемьянова не захочет тратить на андердога более 60 минут .

Ставка

Новосибирцы закроют это противостояние с запасом по заброшенным шайбам. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой -1 за 2.05.