В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасцы провели в чемпионате 80 матчей, в которых оформили себе 95 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» занимают пятую позицию.

После скромной победы над «Сан-Хосе» 17 апреля (2:1) «Даллас» сгонял на три встречи в Канаду, однако ни в одном матче у северных соседей гости не победили. Кроме того, в каждой игре они пропустили по 4+ шайбы.

Коэффициенты матча Даллас — Аризона 1 1.37 X 5.80 2 6.70 Ставка

Первый разгром команда Рика Боунесса получила на «Роджерс Арене» в зарубе с «Ванкувером» (2:6). Далее «Страз» отдали очки сильнейшим представителям Тихоокеанского дивизиона — «Эдмонтону» (2:5) и «Калгари» (2:4).

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Как только техасцы вернулись на родную площадку, ситуация с набором очков вышла на прежний уровень. В двух встречах «Даллас» переиграл «Сиэтл» (3:2) и «Вегас» (3:2 Б).

«Аризона»

Хоккеисты из Глендейла в 80 играх собрали всего 53 очка. С такими цифрами команда остается худшей и в Центральном дивизионе, и в Западной конференции.

В матче 5 апреля «Аризона» с крупным счетом слилась «Сент-Луису» (1:5). С этой встречи началась очередная унылая серия «Койотис», которая продлилась до 24-го числа и доросла до 10 игр.

В семи встречах из десяти в сетку «Аризоны» соперники закинули минимум пять голов. Кроме того, в семи играх упомянутой серии команда Андре Туриньи слилась с гандикапом в 4+ шайбы.

Остановить конвейер поражений «Аризоне» удалось только в последнем матче. Во встрече в Сент-Поле «койоты» воспользовались отсутствием мотивации у «Миннесоты» и оформили победу (5:3).

Коэффициенты

Победа «Далласа» в этом матче оценивается букмекерами низким кэфом — 1.36. Поймать победу «Аризоны» можно за 6.50. Вероятность ничейного результата — 6.00.

Прогноз

Конечно, слабейшая «Аризона» сейчас не может считаться реальной угрозой для техасцев на их льду. Однако сами «Старз» не будут тратить силы впереди , поэтому победа прилетит к ним в актив в лайт-режиме.

Ставка

Разрывать соперников команда Боунесса не станет. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит + ТМ 6.5 за 2.17.