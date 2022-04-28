ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чем завершится домашний матч «Далласа» с «Аризоной»?

    «Даллас» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч НХЛ 28 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас» против «Сиэтла»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 28 Апреля 2022 года

    «Даллас»

    Техасцы провели в чемпионате 80 матчей, в которых оформили себе 95 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» занимают пятую позицию.

    После скромной победы над «Сан-Хосе» 17 апреля (2:1) «Даллас» сгонял на три встречи в Канаду, однако ни в одном матче у северных соседей гости не победили. Кроме того, в каждой игре они пропустили по 4+ шайбы.

    Коэффициенты матча Даллас — Аризона

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 6.70
  • Ставка
    •

    Первый разгром команда Рика Боунесса получила на «Роджерс Арене» в зарубе с «Ванкувером» (2:6). Далее «Страз» отдали очки сильнейшим представителям Тихоокеанского дивизиона — «Эдмонтону» (2:5) и «Калгари» (2:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Как только техасцы вернулись на родную площадку, ситуация с набором очков вышла на прежний уровень. В двух встречах «Даллас» переиграл «Сиэтл» (3:2) и «Вегас» (3:2 Б).

    «Аризона»

    Хоккеисты из Глендейла в 80 играх собрали всего 53 очка. С такими цифрами команда остается худшей и в Центральном дивизионе, и в Западной конференции.

    В матче 5 апреля «Аризона» с крупным счетом слилась «Сент-Луису» (1:5). С этой встречи началась очередная унылая серия «Койотис», которая продлилась до 24-го числа и доросла до 10 игр.

  • НХЛ. «Тампа» разгромила «Коламбус», «Колорадо» обыграл «Сент-Луис», «Вашингтон» уступил «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 апреля
  • Сегодня

    • В семи встречах из десяти в сетку «Аризоны» соперники закинули минимум пять голов. Кроме того, в семи играх упомянутой серии команда Андре Туриньи слилась с гандикапом в 4+ шайбы.

    Остановить конвейер поражений «Аризоне» удалось только в последнем матче. Во встрече в Сент-Поле «койоты» воспользовались отсутствием мотивации у «Миннесоты» и оформили победу (5:3).

    Коэффициенты

    Победа «Далласа» в этом матче оценивается букмекерами низким кэфом — 1.36. Поймать победу «Аризоны» можно за 6.50. Вероятность ничейного результата — 6.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Конечно, слабейшая «Аризона» сейчас не может считаться реальной угрозой для техасцев на их льду. Однако сами «Старз» не будут тратить силы впереди, поэтому победа прилетит к ним в актив в лайт-режиме.

    Ставка

    Разрывать соперников команда Боунесса не станет. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит + ТМ 6.5 за 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Зверев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Каспий — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Витебск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Герасимов — Миллман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Толима
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на хоккей. Чем завершится домашний матч «Далласа» с «Аризоной»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры