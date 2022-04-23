В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «ТД Гарден» 23 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Бостон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонцам удалось затащить 99 очков. Для этого команде хватило 77 матчей. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «медведи» занимают четвертое место, отставая на 3 балла от «Тампы-Бэй».

Чуть больше недели назад у «Бостона» пропало вдохновение, из-за чего команда потерпела три поражения подряд. В первой игре серии «Бис» слились «Вашингтону» в гостях (2:4).

Дважды без очков парни Брюса Кэссиди остались позже и дома, где не смогли справиться ни с «Сент-Луисом» (2:4), ни с «Оттавой» (2:3). Разбить безвыигрышную волну «мишкам» удалось 16 апреля с помощью скромной победы над «Питтсбургом» (2:1).

Все прогнозы на НХЛ

Следом бостонцы вырвали победу у «Сент-Луиса» в овертайме (3:2 ОТ). На последний матч «Бис» сгоняли в Пенсильванию, где были размазаны «Питтсбургом» (0:4).

«Рейнджерс»

Банда с Манхэттена смогла выхватить себе 108 очков в 78 встречах чемпионата. Сейчас ньюйоркцы занимают второе место в Столичном дивизионе и отстают от «Каролины» по дополнительным показателям.

Последние негативные эмоции от матчей в регулярке «Рейнджерс» поймали 13 апреля. В «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» не смогли справиться с прямым конкурентом за лидерство — «Каролиной» (2:4).

Зато после игры с «Харрикейнз» парни Жерара Галлана выбили добротную серию побед, в ходе которой ей удалось вздернуть четыре команды с крупным счетом.

Стрик «Рейнджерс» стартовал в Пенсильвании, где он ньюйоркцы разгромили «Филадельфию» (4:0). Позже дома они прихлопнули «Детройт» (4:0) и «Виннипег» (3:0), а в недавнем матче «синерубашечники» затащили дерби с «Айлендерс» (6:3).

Коэффициенты

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью можно поставить за 4.38, а на победу «Рейнджерс» — за 2.71.

Прогноз

В каждой встрече из четырех последних ньюйоркцы уничтожили своих соперников с разницей в 3+ шайбы.

Продолжить штамповать разгромные победы «синерубашечникам» вполне по силам в зарубе с расслабившимся в последнее время «Бостоном», который потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах. При этом в трех поединках «Брюинз» слились с гандикапом в 2+ гола .

Ставка

Учитывая то, как бодро сейчас выглядит команда Галлана, она грохнет очередного соперника. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 3.15.