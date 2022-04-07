В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Хонда Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Калифорнийская команда смогла заработать 68 очков в 71 игре регулярного первенства. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она опустилась на шестое место.

В матче второго апреля наконец-то прервалась серия поражений «Анахайма», которая дошла до 11 поединков. А закончилась черная полоса «утят» двумя встречами в «Хонда Центре».

Коэффициенты матча Анахайм — Калгари 1 3.95 X 4.70 2 1.70 Ставка

В завершении безвыигрышного стрика «Дакс» дважды зарубились с «Далласом». В первом стыковом матче команда Икинса уступила в основное время (2:3), а во втором — слилась в овертайме (2:3 ОТ).

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Отпраздновать первую за долгое время победу «Анахайму» посчастливилось в гостевой встрече с «Аризоной». Но уже в следующем поединке «кряквы» крупно влетели «Эдмонтону» (1:6).

«Калгари»

Канадский клуб из Альберты поучаствовал в 69 матчах регулярного первенства, в которых затащил 91 очко. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Флеймз» лидируют.

В игре 27 марта «Калгари» устроит беспощадную зарубу с «Эдмонтоном» в рамках дерби одной провинции. В «Скоушабэнк-Сэдлдоум» «огоньки» отгрузили девять шайб и взяли над «Ойлерз» верх (9:5).

Но после встречи с «нефтяниками» подопечные Дэррила Саттера потерпели три подряд поражения. Первым соперником «Флеймз» в этой серии оказался «Колорадо» (1:2).

В двух других матчах «Калгари» дома не сумел справиться ни с «Лос-Анджелесом» (2:3 Б), ни с «Сент-Луисом» (4:6). В последней игре «огоньки» кинули ответку «Лос-Анджелесу» (3:2).

Коэффициенты

На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, ничья оценивается в 4.70, а победа «Калгари» — в 1.66.

Прогноз

Несмотря на то что «Калгари» провел слабый 3-матчевый отрезок, его общее состояние превосходит форму «Анахайма» , который по-прежнему серьезно штормит. И даже фактор домашней арены не поможет «Дакс» в предстоящем замесе.

Ставка

В этой игре канадская команда не раз распечатает раму «Анахайма» Наши прогноз и ставка — «Калгари» забьет во всех периодах за 2.70.