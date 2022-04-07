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    «Калгари» легко вынесет «Анахайм»

    «Анахайм» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2022 года

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    Тревор Льюис
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Хонда Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2022 года

    «Анахайм»

    Калифорнийская команда смогла заработать 68 очков в 71 игре регулярного первенства. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она опустилась на шестое место.

    В матче второго апреля наконец-то прервалась серия поражений «Анахайма», которая дошла до 11 поединков. А закончилась черная полоса «утят» двумя встречами в «Хонда Центре».

    Коэффициенты матча Анахайм — Калгари

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
    •

    В завершении безвыигрышного стрика «Дакс» дважды зарубились с «Далласом». В первом стыковом матче команда Икинса уступила в основное время (2:3), а во втором — слилась в овертайме (2:3 ОТ).

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    Отпраздновать первую за долгое время победу «Анахайму» посчастливилось в гостевой встрече с «Аризоной». Но уже в следующем поединке «кряквы» крупно влетели «Эдмонтону» (1:6).

    «Калгари»

    Канадский клуб из Альберты поучаствовал в 69 матчах регулярного первенства, в которых затащил 91 очко. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Флеймз» лидируют.

    В игре 27 марта «Калгари» устроит беспощадную зарубу с «Эдмонтоном» в рамках дерби одной провинции. В «Скоушабэнк-Сэдлдоум» «огоньки» отгрузили девять шайб и взяли над «Ойлерз» верх (9:5).

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    • Но после встречи с «нефтяниками» подопечные Дэррила Саттера потерпели три подряд поражения. Первым соперником «Флеймз» в этой серии оказался «Колорадо» (1:2).

    В двух других матчах «Калгари» дома не сумел справиться ни с «Лос-Анджелесом» (2:3 Б), ни с «Сент-Луисом» (4:6). В последней игре «огоньки» кинули ответку «Лос-Анджелесу» (3:2).

    Коэффициенты

    На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, ничья оценивается в 4.70, а победа «Калгари» — в 1.66.

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    Прогноз

    Несмотря на то что «Калгари» провел слабый 3-матчевый отрезок, его общее состояние превосходит форму «Анахайма», который по-прежнему серьезно штормит. И даже фактор домашней арены не поможет «Дакс» в предстоящем замесе.

    Ставка

    В этой игре канадская команда не раз распечатает раму «Анахайма» Наши прогноз и ставка — «Калгари» забьет во всех периодах за 2.70.

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    «Анахайм» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Калгари» легко вынесет «Анахайм»
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