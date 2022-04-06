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    «Рейнджерс» не позволят себе терять очки в Ньюарке?

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    Эндрю Копп
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка провел в чемпионате 69 встреч, в которых сумел собрать всего 54 очка. На данный момент «дьяволы» застряли на самом дне таблицы Столичного дивизиона.

    С соперниками из Нью-Йорка «Нью-Джерси» встречался относительно недавно. В поединке 23 марта «Дэвилз» в «Пруденшал Центре» переиграли «Рейнджерс» (7:4).

    После этого замеса «Нью-Джерси» потерпел пять поражений в шести играх. Первые неудачные поединки отрезка команда Линди Раффа провела против «Торонто» (2:3) и «Вашингтона» (3:4).

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    Следующий матч «Нью-Джерси» закончил победой над «Монреалем» по буллитам (3:2 Б), а в трех последних встречах «Дэвилз» уступили «Бостону» (1:8), «Флориде» (6:7 ОТ) и «Айлендерс» (3:4).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркская бригада с Манхэттена провела в чемпионате 70 матчей, в которых отняла у соперников 94 очка. В Столичном дивизионе она идет второй, отставая от лидера на 4 балла.

    В конце прошлого месяца «Рейнджерс» были непобедимы в течение четырех подряд поединков. Серия «синерубашечников» стартовала в Пенсильвании, где они грохнули «Питтсбург» (5:1).

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    • Затем в «Мэдисон Сквер Гарден» команда Жерара Галлана переиграла «Баффало» (5:4 ОТ), а еще в одном матче с «пингвинами» ньюйоркцы оформили нужный результат с минимальным перевесом (3:2).

    Последним соперником серии «Рейнджерс» оказался «Детройт» (5:4). Апрельская же часть сезона началась для «синерубашечников» с двух поражений во встречах с «Айлендерс» (0:3) и «Филадельфией» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Нью-Джерси» букмекеры предлагают с жирным кэфом 3.60, а на «Рейнджерс» они дают возможность зарядить за 1.83. Ничья оценивается в 4.68.

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    Прогноз

    В двух последних матчах «рейнджеры» проиграли не самым сильным ребятам, из-за чего успели отстать от лидеров дивизиона. Начать сокращать разрыв между «Каролиной» коллектив Галлана будет пытаться в поединке с одной из слабейших команд текущего сезона.

    Ставка

    Печальный «Джерси» со своей катастрофической обороной не помешает ньюйоркцам уверенно взять 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 1.99.

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    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» не позволят себе терять очки в Ньюарке?
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