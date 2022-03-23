В четвертом матче серии 1/2 финала Запада «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 23 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Для динамовцев серия с ЦСКА складывается катастрофически. В первой игре сине-белые пытались устроить равный замес, в котором в итоге оказались слабее — 2:3.

Во второй встрече «Динамо» Москва уступило с более крупной разницей — 2:4. В этом матче гости нанесли 30 бросков в створ, однако реализации 6.67% было мало.

Коэффициенты матча Динамо — ЦСКА 1 2.85 X 3.90 2 2.27 Ставка

Переехав на «ВТБ Арену», команда Алексея Кудашова изо всех сил пыталась сократить разрыв, но снова проиграла с минимальным перевесом — 1:2. За час поединка динамовцы пробили в створ ЦСКА 32 раза, а реализация составила всего 3.13%.

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В четвертьфинале конференции «Динамо» устроило 7-матчевый замес с «Северсталью» — 4:3. В регулярке сине-белые провели 47 поединков, заработав 64 балла. На Западе команда оказалась четвертой.

ЦСКА

На данный момент испытание в виде зарубы с «Динамо» ЦСКА проходит успешно. В дебютной игре на своей площадке красно-синие одержали верх с минимальным преимуществом — 3:2.

Во второй встрече ЦСКА затащил более уверенную победу — 4:2. За три периода хозяевам удалось пробить в створ оппонентов 36 раз, при этом реализация была высокой — 11.11%.

На «ВТБ Арене» команде Сергея Федорова удалось вырвать победу в третьем периоде — 2:1. Решающий гол забил Семен Панкратов. Всего же гости нанесли 24 удара в раму, реализовав 8.33% моментов.

Перед противостоянием с «Динамо» ЦСКА за четыре встречи вынес «Локомотив» — 4:0. В регулярке парни Федорова провели 47 матчей и заработали 63 балла. На Западе они финишировали на третьей позиции.

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Динамо» Москва букмекеры предлагают за 2.75, ничейный вариант эксперты видят за 3.82, а победу ЦСКА в основное время — за 2.31.

Прогноз

Команда Сергея Федорова, возможно, сама не ожидала, что данная серия будет складываться для нее настолько удачно. Когда для выхода в следующий раунд остался финальный рывок, ЦСКА выдаст максимально мощный перформанс , чтобы не переносить свой триумф на будущее.

Ставка

От четвертой зарубы принципиальных соперников ждем приличной результативности с перевесом гостей. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 3.5 за 2.14.