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    Затащит ли ЦСКА серию всухую?

    «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 23 марта 2022 года

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    Третий матч между «Динамо» и ЦСКА
    В четвертом матче серии 1/2 финала Запада «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 23 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 23 Марта 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Динамо» Москва

    Для динамовцев серия с ЦСКА складывается катастрофически. В первой игре сине-белые пытались устроить равный замес, в котором в итоге оказались слабее — 2:3.

    Во второй встрече «Динамо» Москва уступило с более крупной разницей — 2:4. В этом матче гости нанесли 30 бросков в створ, однако реализации 6.67% было мало.

    Коэффициенты матча Динамо — ЦСКА

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.27
  • Ставка
    •

    Переехав на «ВТБ Арену», команда Алексея Кудашова изо всех сил пыталась сократить разрыв, но снова проиграла с минимальным перевесом — 1:2. За час поединка динамовцы пробили в створ ЦСКА 32 раза, а реализация составила всего 3.13%.

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    В четвертьфинале конференции «Динамо» устроило 7-матчевый замес с «Северсталью» — 4:3. В регулярке сине-белые провели 47 поединков, заработав 64 балла. На Западе команда оказалась четвертой.

    ЦСКА

    На данный момент испытание в виде зарубы с «Динамо» ЦСКА проходит успешно. В дебютной игре на своей площадке красно-синие одержали верх с минимальным преимуществом — 3:2.

    Во второй встрече ЦСКА затащил более уверенную победу — 4:2. За три периода хозяевам удалось пробить в створ оппонентов 36 раз, при этом реализация была высокой — 11.11%.

    На «ВТБ Арене» команде Сергея Федорова удалось вырвать победу в третьем периоде — 2:1. Решающий гол забил Семен Панкратов. Всего же гости нанесли 24 удара в раму, реализовав 8.33% моментов.

    Перед противостоянием с «Динамо» ЦСКА за четыре встречи вынес «Локомотив» — 4:0. В регулярке парни Федорова провели 47 матчей и заработали 63 балла. На Западе они финишировали на третьей позиции.

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Динамо» Москва букмекеры предлагают за 2.75, ничейный вариант эксперты видят за 3.82, а победу ЦСКА в основное время — за 2.31.

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    Прогноз

    Команда Сергея Федорова, возможно, сама не ожидала, что данная серия будет складываться для нее настолько удачно. Когда для выхода в следующий раунд остался финальный рывок, ЦСКА выдаст максимально мощный перформанс, чтобы не переносить свой триумф на будущее.

    Ставка

    От четвертой зарубы принципиальных соперников ждем приличной результативности с перевесом гостей. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТМ 3.5 за 2.14.

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    «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 23.03.2022. Прогнозы на хоккей. Затащит ли ЦСКА серию всухую?
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