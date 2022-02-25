В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «САП Центре» 25 февраля. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Калифорнийский клуб сумел заработать 50 баллов в 50 матчах регулярки. Сейчас «изумрудные» находятся на седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе и отстают от топ-4 на 9 пунктов.

Последний раз «Сан-Хосе» сумел затащить максимум очков в матче 27 января. В тот игровой день «акулы» в столице США разгромили «Вашингтон» (4:1). После зарубы с «Кэпиталз» команда только проигрывает.

Неудачная серия «Шаркс» стартовала с трех поединков против топов нынешнего сезона. Подопечные Боба Бугнера проиграли «Флориде» (4:5 ОТ), «Каролине» (1:2) и «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ).

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Три следующих матча «Сан-Хосе» провалил у себя дома. Уступили «акулы» «Эдмонтону» (0:3), «Ванкуверу» (4:5 ОТ) и «Вегасу» (1:4). В последнем поединке «Шаркс» слились «Анахайму» (4:5 Б).

«Айлендерс»

Ньюйоркцы из Юниондейла скатали в чемпионате 46 матчей, в которых взяли 45 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда расположилась на шестой позиции.

В первом поединке спустя 7 дней отдыха «Айлендерс» удалось выбить крупную победу над «Ванкувером» на выезде (6:3), после чего «Айлс» допустили три подряд осечки.

В мини-серии неудачных матчей подопечные Барри Троца в Альберте уступили «Эдмонтону» (1:3) и «Калгари» (2:5). А еще в одной игре «островитяне» оказались слабее «Баффало» (3:6).

В трех дальнейших поединках «Айлендерс» заработали 5 очков. На «UBS Арене» ньюйоркцы разнесли «Бостон» (4:1) и слились «Монреалю» (2:3 Б). В Сиэтле парни Троца грохнули «Кракен» (5:2).

Коэффициенты

На победу «Сан-Хосе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, поставить на «Айлендерс» они предлагают за 2.48, а на ничью — за 4.36.

Прогноз

Несмотря на отсутствие особой турнирной мотивации, «Айлендерс» в последних играх набрали неплохую форму, чего нельзя сказать про «Сан-Хосе», который пережил ряд неудач .

В очном противостоянии не лучшее состояние «Шаркс», безусловно, негативно отразится на результате. Ньюйоркцы точно не упустят шанс зацепить 2 балла в такой игре.

Ставка

Команда Троца не пожалеет мотивированных «акул» и сама затащит очки в результативной зарубе. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.55.