НХЛ. «Миннесота» уступила «Оттаве», «Коламбус» переиграл «Торонто», «Сан-Хосе» проиграл седьмую игру подряд

«Оттава» — «Миннесота» 4:3

В составе «Сенаторз» голевой передачей отметился российский защитник Артем Зуб. Российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов также сделал голевую передачу. Форвард Кирилл Капризов провел на площадке 20:15 и нанес три броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Миннесота» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) Голы: Шабо — 4 (Зуб, Тирни), 2:09 — 1:0. Ткачак — 17 (бол., Шабо, К. Браун), 17:05 — 2:0. Фиала — 17 (Куликов, Бьюгстад), 26:31 — 2:1. Сперджен — 5 (Хартман, Фиала), 32:40 — 2:2. Штютцле — 12 (Д. Браун, К. Браун), 36:22 — 3:2. Меррилл — 4, 44:32 — 3:3. Шабо — 5 (Годетт, Браннстрем), 54:15 — 4:3Вратари: Форсберг — Тэлбот (58:58)Штраф: 6-8Броски: 34 (13+8+13) — 43 (11+19+13)

«Оттава» — «Миннесота» 4:3

«Филадельфия» — «Сент-Луис» 1:4

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко стал автором победной шайбы. Форвард Иван Барбашев набрал два (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Голы: Шенн — 15 (Барбашев, Кайру), 11:50 — 0:1. Линдблом — 8 (Санхейм, Конекны), 48:09 — 1:1. Тарасенко — 19 (Томас, Миккола), 48:51 — 1:2. Барбашев — 16 (п.в., Сундквист, Миккола), 59:07 — 1:3. Саад — 17 (п.в.), 59:53 — 1:4Вратари: Джонс (58:11 — 59:07, 59:22 — 59:53) — БиннингтонШтраф: 2-4Броски: 26 (10+7+9) — 26 (10+11+5)

«Филадельфия» проиграла шестой раз подряд.

«Филадельфия» — «Сент-Луис» 1:4

«Коламбус» — «Торонто» 4:3 ОТ

У победителей дублем отметился Патрик Лайне. Одну из шайб он провел уже в овертайме.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) Голы: Бантинг — 17 (Марнер, Мэттьюс), 12:50 — 0:1. Лайне — 17 (Дженнер, Веренски), 26:13 — 1:1. Мэттьюс — 34 (Кампф, Бантинг), 35:23 — 1:2. Боквист — 10 (бол., Берубе), 41:05 — 2:2. Гонс — 3, 47:13 — 3:2. Спецца — 10 (Мэттьюс, Таварес), 57:54 — 3:3. Лайне — 18 (Ворачек, Веренски), 60:20 — 4:3Вратари: Берубе — Кэмпбелл (57:29 — 57:54)Штраф: 6-4Броски: 30 (14+5+10+1) — 42 (10+17+15+0)

«Блю Джэкетс» одержали третью победу кряду. «Мэйпл Ливз» потерпели третье подряд поражение.

«Коламбус» — «Торонто» 4:3 ОТ

«Флорида» — «Нэшвилл» 4:6

У победителей дубль сделал Таннер Жанно, также один гол на счету россиянина Якова Тренина. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нэшвилл» — 4:6 (1:1, 2:2, 1:3) Голы: Райнхарт — 18 (бол., Юбердо, Дюклер), 6:45 — 1:0. Форсберг — 26 (Дюшен, Каррье), 12:06 — 1:1. Гудас — 1 (Райнхарт), 21:54 — 2:1. Экблад — 14, 29:42 — 3:1. Йоси — 14 (Дюшен, Форсберг), 30:44 — 3:2. Тренин — 12 (Фаббро), 31:21 — 3:3. Беннетт — 22 (Юбердо, Уигар), 48:11 — 4:3. Жанно — 16 (мен.), 50:41 — 4:4. Гранлунд — 8 (бол., Форсберг, Йоси), 54:29 — 4:5. Жанно — 17 (п.в.), 58:28 — 4:6Вратари: Бобровский (56:45 — 58:28, 58:43) — РиттихШтраф: 6-6Броски: 47 (14+20+13) — 33 (13+13+7)

«Нэшвилл» находится на пятом месте в Западной конференции, «Флорида» — лидер на Востоке.

«Флорида» — «Нэшвилл» 4:6

«Сиэтл» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:5

У победителей дубль сделал Зак Паризе. Голкипер Илья Сорокин отразил 23 броска из 25.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Айлендерс» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Голы: Нельсон — 18 (Бовилье, Пулок), 8:53 — 0:1. Паризе — 5 (Добсон, Барзал), 17:19 — 0:2. Палмиери — 5 (Паризе), 25:34 — 0:3. Сизикас — 5 (Мэйфилд, Ахо), 30:33 — 0:4. Гурд — 11, 31:18 — 1:4. Шиэн — 2, 41:35 — 2:4. Паризе — 6 (п.в., Хара), 58:02 — 2:5Вратари: Грубауэр (56:48 — 58:02) — СорокинШтраф: 2-2Броски: 25 (4+11+10) — 36 (13+14+9)

«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд.

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 4:3 Б

Автором победного броска в серии буллитов стал нападающий «Дакс» Тревор Зеграс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Грант — 8 (Кэррик, Делорье), 3:38 — 1:0. Кутюр — 16 (Бернс), 7:10 — 1:1. Бернс — 5 (Нието, Майер), 17:22 — 1:2. Ракелль — 13 (Зеграс, Фаулер), 27:00 — 2:2. Кутюр — 17 (бол., Бернс, Майер), 33:44 — 2:3. Ракелль — 14 (Хенрик), 36:09 — 3:3Победный буллит: ЗеграсВратари: Столарз — РаймерШтраф: 15-13Броски: 29 (7+14+8+0) — 43 (13+14+9+7)

«Шаркс» потерпели седьмое поражение подряд.