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    Команда Швейцарии возьмет реванш у россиянок?

    Россия — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 2.02) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Швейцария
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    Николь Булло
    В четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине женская сборная России сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Россия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Женщины. 1/4 финала 12 Февраля 2022 года

    Россия

    На групповом этапе российская команда заработала 3 очка и оказалась в таблице четвертой, опередив Швейцарию по дополнительным параметрам. Группу наши спортсменки закончили с разницей голов — 6:18.

    Единственную победу на этой Олимпиаде Россия завоевала в матче со Швейцарией (5:2). В стартовой встрече хет-триком отметилась Полина Болгарева. Еще две шайбы забросили Добродеева и Шибанова.

    После успешного поединка со швейцарками команда Евгения Бобарико вчистую слилась США (0:5). С разницей в пять голов российская сборная уступила позже и Канаде (1:6).

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    Неожиданно Россия провалилась и во встрече с Финляндией, пропустив 5 безответных шайб (0:5). За час поединка команда Евгения Бобарико нанесла всего 19 бросков в створ ворот соперниц и отразила 83.33% чужих угроз.

    Швейцария

    Команда Швейцарии в четырех встречах смогла завоевать всего 3 балла. В таблице группы A она заняла последнее место и оказалась слабейшей по игре в обороне. Ее разница забитых и пропущенных — 6:27.

    Самую заметную неудачу Швейцария пережила в дебютном матче Олимпиады. В противостоянии с Канадой она была физически уничтожена (1:12). Единственную шайбу в составе швейцарок забросила Лара Штальдер.

    После поединка с «кленовыми» подопечные Колина Маллера не сумели справиться с Россией (2:5). А еще одно крупное поражение ждало команду в матче против США (0:8).

    Единственную победу Швейцария затащила в последней игре группового раунда. В замесе с Финляндией команда Колина Маллера удержала нужный результат и затащила встречу с минимальным перевесом (3:2).

    Коэффициенты

    Победа России в четвертьфинальном матче оценивается в 1.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу Швейцарии — 3.52.

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    Прогноз

    В очной игре на Олимпиаде Швейцарии хватило на два периода, после чего она посыпалась и уступила крупно. Очевидно, что команда Колина Маллера сделает правильные выводы и уже не позволит россиянкам так над собой издеваться.

    Ставка

    Ожидаем, что в предстоящем поединке разница в счете будет минимальной. Поэтому наши прогноз и ставка — Швейцария победит с форой +1 за 2.02.

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    Россия — Швейцария: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на хоккей. Команда Швейцарии возьмет реванш у россиянок?
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