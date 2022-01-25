В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Болл Арене» 25 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Денверская команда провела в нынешнем сезоне 39 матчей, в которых смогла заработать 59 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «альпинисты» поднялись на самую вершину.

Последний раз горечь поражений «Колорадо» испытал на себе 12 января, когда на «Бриджстоун Арене» не сумел выстоять против «Нэшвилла» в овертайме (4:5 ОТ). С тех пор «Эвс» больше никому не позволяют ничего подобного.

Коэффициенты матча Колорадо — Чикаго 1 1.70 X 4.80 2 3.90 Ставка

Свежая беспроигрышная серия команды Джареда Беднара живет уже шесть матчей, а стартовала она с двух поединков против проблемой «Аризоны» (4:3 Б, 5:0).

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Разобравшись с «Койотис», «Колорадо» дома успел прихлопнуть «Миннесоту» (4:3 Б), после чего в гостях «альпинисты» одолели «Анахайм» (2:0) и «Лос-Анджелес» (4:1). По возвращении на «Болл Арену» «Эвеланш» обыграли «Монреаль» (3:2 ОТ).

«Чикаго»

Банда из Иллинойса вышла на лед в рамках 41 матча регулярного первенства и заработала за этот период 37 баллов. В зачете Центрального дивизиона «Би-Хокс» занимают шестое место.

С 9 по 16 января «Чикаго» провел мощную по своим меркам серию побед, которая дошла до четырех матчей. Первым, кто пострадал от «ястребов», был «Вегас», отдавший очки на «Т-Мобайл Арене» (2:1).

Пошумев в Лас-Вегасе, банда Дерека Кинга сгоняла в Огайо и прихлопнула «Коламбус» (4:2). Два следующих поединка состоялись в «Юнайтед Центре». Дома «Блэкхокс» победили «Монреаль» (3:2 ОТ) и «Анахайм» (3:0).

Как только встреча с «Дакс» закончилась, «Чикаго» забыл о победах минимум на три игры. Сперва команда Кинга уступила «Сиэтлу» (2:3 Б), а затем — дважды слилась «Миннесоте» (1:5, 3:4 ОТ).

Коэффициенты

Поймать победу «Колорадо» в этой игре можно за 1.74, коэффициент на победу «Чикаго» — 4.00, а ничейный исход букмекеры видят за 5.00.

Прогноз

Со второй половины января «Эвеланш» идут без осечек . При этом в четырех победных поединках из шести они уничтожали соперников с индивидуальным тоталом в 3+ шайбы.

«Чикаго», который в трех последних встречах вернулся к любимому расточительству, не сможет справиться с набравшим уверенный ход «Колорадо».

Ставка

В предстоящем испытании банда Беднара вновь не будет думать о поражении, но и сверх нормы она не забьет. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТМ 6.5 за 2.65.