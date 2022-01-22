В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Аризону». Игра пройдет на «UBS Арене» 22 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Нью-Йоркская банда из Юниондейла провела в регулярке всего 32 матча, в которых заработала столько же очков. В Столичном дивизионе таких цифр достаточно только для последнего места.

Незадолго до очередной вынужденной паузы «Айлендерс» оформили две победы. На своей территории «островитяне» грохнули «Баффало» (4:1) и разделались с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ).

Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Аризона 1 1.62 X 4.70 2 4.50 Ставка

После встречи с «Ойлерз» команда Барри Троца вынуждена была снова отправиться на 2-недельный карантин. Вернувшись на лед после самоизоляции, «Айлс» переиграли «Нью-Джерси» (3:2).

Все прогнозы на НХЛ

Мини-серия без поражений прервалась 15 января, когда «Айлендерс» уступили «Вашингтону» (0:2). В двух свежих матчах подопечные Троца взяли верх над «Филадельфией» (4:1, 4:3 Б).

«Аризона»

Парни из Глендейла имеют в своей турнирной копилке всего 24 балла, добытых в 38 встречах сезона. В Центральном дивизионе «койоты» никуда пока не денутся с последнего места.

В первой половине января «Аризона» провела 4-матчевую серию игр в Финиксе, где смогла оформить две победы. В последней встрече домашнего отрезка «Койотис» сенсационно одолели «Торонто» (2:1).

После матча с «Мэйпл Лифс» бригада Андре Туриньи вышла на лед еще четырежды. Набрать хоть какие-то очки «койотам» удалось в трех поединках. В одном таком замесе они уступили «Колорадо» (3:4 Б).

Во второй стыковой игре с «Эвеланш» «Аризона» слилась без шансов (0:5). Зато в паре свежих матчей команда Туриньи смогла добыть крупные победы над «Монреалем» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:1).

Коэффициенты

Кэф на победу «Айлендерс» — 1.66, а вот на «Аризону» букмекеры предлагают поставить за 4.58. Ничейный исход эксперты видят за 4.88.

Прогноз

В турнирном плане битва аутсайдеров НХЛ ничего командам не принесет, но при этом к очной игре они подходят с определенными результативными успехами .

Поэтому можно предположить, что в намечающемся замесе мы увидим бодрый хоккей коллективов, которым не за что переживать.

Ставка

В непростом поединке на «UBS Арене» ждем активности и голов в исполнении обеих команд. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 за 1.97.