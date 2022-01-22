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    На сколько голов «Аризоне» хватит сил в Нью-Йорке?

    «Айлендерс» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч НХЛ 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Аризона»
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    «Аризона» против «Монреаля»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Аризону». Игра пройдет на «UBS Арене» 22 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Января 2022 года

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская банда из Юниондейла провела в регулярке всего 32 матча, в которых заработала столько же очков. В Столичном дивизионе таких цифр достаточно только для последнего места.

    Незадолго до очередной вынужденной паузы «Айлендерс» оформили две победы. На своей территории «островитяне» грохнули «Баффало» (4:1) и разделались с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Аризона

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
    •

    После встречи с «Ойлерз» команда Барри Троца вынуждена была снова отправиться на 2-недельный карантин. Вернувшись на лед после самоизоляции, «Айлс» переиграли «Нью-Джерси» (3:2).

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    Мини-серия без поражений прервалась 15 января, когда «Айлендерс» уступили «Вашингтону» (0:2). В двух свежих матчах подопечные Троца взяли верх над «Филадельфией» (4:1, 4:3 Б).

    «Аризона»

    Парни из Глендейла имеют в своей турнирной копилке всего 24 балла, добытых в 38 встречах сезона. В Центральном дивизионе «койоты» никуда пока не денутся с последнего места.

    В первой половине января «Аризона» провела 4-матчевую серию игр в Финиксе, где смогла оформить две победы. В последней встрече домашнего отрезка «Койотис» сенсационно одолели «Торонто» (2:1).

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    • После матча с «Мэйпл Лифс» бригада Андре Туриньи вышла на лед еще четырежды. Набрать хоть какие-то очки «койотам» удалось в трех поединках. В одном таком замесе они уступили «Колорадо» (3:4 Б).

    Во второй стыковой игре с «Эвеланш» «Аризона» слилась без шансов (0:5). Зато в паре свежих матчей команда Туриньи смогла добыть крупные победы над «Монреалем» (5:2) и «Нью-Джерси» (4:1).

    Коэффициенты

    Кэф на победу «Айлендерс» — 1.66, а вот на «Аризону» букмекеры предлагают поставить за 4.58. Ничейный исход эксперты видят за 4.88.

    Прогноз

    В турнирном плане битва аутсайдеров НХЛ ничего командам не принесет, но при этом к очной игре они подходят с определенными результативными успехами.

    Поэтому можно предположить, что в намечающемся замесе мы увидим бодрый хоккей коллективов, которым не за что переживать.

    Ставка

    В непростом поединке на «UBS Арене» ждем активности и голов в исполнении обеих команд. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 за 1.97.

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    «Айлендерс» — «Аризона»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на хоккей. На сколько голов «Аризоне» хватит сил в Нью-Йорке?
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