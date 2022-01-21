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    Проблемы «Филадельфии» «Коламбус» обернет в свою пользу?

    «Филадельфия» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 21 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Коламбус»
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    Макс Доми
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 21 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Января 2022 года

    «Филадельфия»

    Филадельфийский клуб поучаствовал в 39 встречах, в которых сумел цапнуть 34 очка. В Столичной таблице таких показателей хватает лишь на шестое место с отставанием на 17 баллов от плей-офф.

    Безвыигрышная серия «Филадельфии» сжирает команду уже девять матчей. А начались беды с путешествия «летчиков» в Калифорнию, где сперва они уступили «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Филадельфия — Коламбус

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    Задержавшись еще на 2 игры в Золотом штате, банда Майка Йео отдала очки «Лос-Анджелесу» (3:6) и «Анахайму» (1:4). По возвращении домой «Флайерз» уступили «Питтсбургу» (2:6) и «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

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    Черная полоса «Филадельфии» продолжилась в «ТД Гарден», где она слилась «Бостону» (2:3). В трех недавних матчах команда Йео была слабее «Рейнджерс» (2:3) и «Айлендерс» (1:4, 3:4 Б).

    «Коламбус»

    Хоккеисты из Огайо скатали 36 матчей, заработав за это время 35 баллов. В Столичном дивизионе «мундиры» находятся на пятом месте и отстают от зоны топ-4 на 16 пунктов.

    В начале нового года «Коламбусу» было не до гуляний, поскольку трижды кряду он потерял очки. В ходе серии поражений «Блю Джекетс» уступили «Каролине» (4:7), «Тампе» (2:7) и «Джерси» (1:3).

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    • Первая заруба с «Нью-Джерси» состоялась 7 января в «Пруденшал Центре», а спустя 2 дня «Коламбус» принимал «Дэвилз» уже на своей площадке, где сумел кинуть ответку (4:3).

    После стыковых матчей с «дьяволами» парни Брэда Ларсена вышли на лед еще три раза. В этих встречах «Коламбус» уступил «Чикаго» (2:4), уничтожил «Каролину» (6:0) и был опозорен «Флоридой» (2:9).

    Коэффициенты

    «Филадельфию» в этой встрече букмекеры считают фаворитом — 2.37, коэффициент на победу «Коламбуса» — 2.63. Ничейный исход оценивается в 4.46.

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    Прогноз

    Вот уже девять матчей кряду «Флайерз» не могут никого обыграть. Пока смена тренера не принесла «летчикам» никаких положительных изменений.

    «Блю Джекетс» сейчас и сами далеки от того, чтобы считаться серьезными претендентами на плей-офф, но иногда они приятно удивляют, обыгрывая крупно больших соперников.

    Ставка

    С «Филадельфией» команде Ларсена можно спокойно играть на равных и цеплять 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Коламбус» победит с форой 0 за 1.99.

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    «Филадельфия» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на хоккей. Проблемы «Филадельфии» «Коламбус» обернет в свою пользу?
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