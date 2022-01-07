В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Амали Арене» 7 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

За 35 матчей «Лайтнинг» удалось собрать 49 очков, благодаря чему компания из Флориды лидирует в Атлантическом дивизионе, опережая «Пантерз» на 1 пункт.

Последняя домашняя победа «Тампы-Бэй» состоялась 29 декабря. В тот вечер «Болтс» переиграли «Монреаль» в овертайме (5:4 ОТ), после чего команду ждала серия из трех поражений.

В заключительной встрече ушедшего года парни Джона Купера пережили унижение в игре с «Флоридой» (3:9). Затем дважды «молнии» встретились с «Рейнджерс» и оба раза потеряли очки (3:4 Б, 0:4).

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После безуспешного визита в «Мэдисон Сквер Гарден» «Тампа-Бэй» отправилась в Огайо и отыгралась за былые неудачи на бедном «Коламбусе» (7:2).

«Калгари»

Канадский клуб из Альберты провел в регулярке 31 встречу и заполучил 40 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона «огни» расположились на третьем месте.

Незадолго до карантина «Калгари» четырежды кряду потерял зачетные баллы. Уступили канадцы «Вегасу» (2:3), «Сан-Хосе» (3:5), «Каролине» (1:2 ОТ) и «Бостону» (2:4).

Вернувшись на лед после отдыха, подопечные Дэррила Саттера скатали три встречи и оформили в них две победы. В первой игре после возобновления «Флеймз» расстроили «Сиэтл» (6:4).

После зарубы с «Кракеном» «Калгари» съездил в Иллинойс, где грохнул местный «Чикаго» (5:1). А в последнем на сегодня поединке банда Саттера крупно слилась «Флориде» (2:6).

Коэффициенты

Зарядить на «Тампу-Бэй» букмекеры предлагают за 2.06, ничья оценивается в 4.56, а победа «Калгари» — в 3.10.

Прогноз

Четыре встречи из шести предыдущих «Болтс» провели результативно. Общий тотал в тех матчах доходил до 7+ голов, да и с «Калгари» «молнии» привыкли бодаться открыто . Суммарное количество голов в четырех последних очных играх доходило до 7+ шайб.

Ставка

Два мощных клуба, «любящих» в текущем сезоне пропускать много, вновь устроят голевое месиво. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.97.